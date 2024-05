La historia detrás del mapache viral que baila Raffaella Carrá: ¿"Pedro" es santafesino?

En las últimas semanas, se hizo viral en las redes sociales un video de un pequeño mapache que baila al ritmo de “Pedro”, un pegadizo hit de la cantante italiana Raffaella Carrá . Esta tendencia de TikTok no solo hizo que los más chicos se acerquen a un temazo de la artista, sino que comenzó a generar un debate en torno a quién estaba dedicada esta canción de amor, y todos los ojos apuntan hacia un misterioso santafesino. Sí, santafesino.

En cuanto al alcance de esta tendencia, el video original del pequeño animal bailando el hit de la estrella pop de la Italia de los años 80 acumula, tan sólo en la red social china, más de 5 millones de like, y 82 mil videos realizados a partir de este sonido .

Además, también tuvo mucha repercusión en otras redes sociales, como Instagram y X, ex Twitter.

Las pruebas de que “Pedro” de Raffaella Carrá está dedicada a un santafesino

Luego de que el video del mapache bailarín se volviera viral, se abrió el debate sobre a quién estaba dedicada la famosa canción de Carrá. En la letra, hay varias alusiones a Santa Fe, nombre de la capital provincial. No obstante, “Santa Fe” es un nombre recurrente para llamar a las ciudades. En ese sentido, hay una en España y otra en Colombia. Entonces, ¿de qué Sante Fe hablaba Raffaella?

“Yo paseaba sola por las calles. Sacando fotos a los monumentos. La típica extranjera con un aire extraño. Que recorre entera toda la ciudad”, comienza a cantar Carrá, en italiano, y agrega: “De pronto y a la vuelta de una esquina. Me llama suavemente un muchachito. Con cara de inocente y aire formalito. Se ofrece como guía para la ciudad”.

Raffaella amplia, sobre su encuentro con el misterioso chico, de quien su identidad todavía no se ha revelado. “Menudo formalito el muchachito. Menudas cosas aprendí con él Me conozco de memoria las estrellas. He visto todo, menos Santa Fe”.

La letra de la canción de la estrella pop italiana es clara: tuvo un flechazo con un chico de Santa Fe. Y para probar de que se trata de la ciudad Argentina, los usuarios de redes sociales se pusieron en modo detective y comenzaron a reunir pruebas.

Raffaela Carra, cantautora italiana de grandes hitazos…visitó Santa Fe en octubre de 1979. Es precisamente el miércoles 17 cuando brinda un show en la cancha de Unión para 8mil personas aprox. #Dato, el escenario estaba en el centro de la cancha y miraba hacia Candido Pujato.

>> Leer más: Cómo fue el show de Raffaella Carrá en Rosario en 1978 en la cancha de Central

Un dato clave es el año de publicación de la canción, “Pedro” vio la luz en 1980. Lo importante de esto, es que Raffaella dio una presentación en el estadio del Club Atlético Unión, ubicado en la ciudad de Santa Fe, en 1979, tan solo un año antes.

Según las crónicas que quedaron registradas, más de 8 mil personas dieron el presente en el show en la capital provincial, incluidas las autoridades locales del momento. Aseguran que Carrá se cambió de vestuario más de 16 veces, y que, con su característica personalidad, la cantante, bailarina y actriz, deslumbró a todos.

Además de presentarse en Santa Fe en 1979, la italiana dio un show un año antes en Rosario, en la cancha de Central, y varios más en la capital del país. Por otro lado, el icónico videoclip de “Pedro” fue filmado en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de La Boca.

Aunque todo parece indicar que Raffaella escribió la canción pensando en Santa Fe, Argentina, todavía falta que aparezca el verdadero Pedro santafesino y de su testimonio.