Festival de Cine de Rosario: programación completa, día por día

Viernes 6. Día 2.

17hs. Inauguración del Mural Homenaje al Cine Nacional, versión itinerante

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Este mural rinde tributo a más de cien películas argentinas conectando al público con la riqueza del cine argentino a través de su arte y su historia. Rosario lo exhibe durante 5 días -en su versión itinerante – luego continúa su recorrido por otros festivales de cine de Argentina. Con la presencia de Ulises Rodríguez (DAC - Directores Argentinos Cinematográficos)

18hs. “Abuelo gaucho” | Competencia de largometrajes santafesinos

Cine El Cairo (Santa Fe 1120)

Documental | 66 min. | 2025 | ATP. Con la presencia del director, Martin Donatti.

Abuelo Gaucho nos sumerge en un viaje espiritual por la historia de América y el mestizaje de sus pueblos nativos, representados de una forma poética y fragmentada en lo inconmensurable del paisaje del litoral argentino.

18hs. “Nueve reinas” | Homenaje a 25 años de su estreno

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Con la presencia de Gastón Pauls, la invitación es a volver a ver en pantalla grande “Nueve reinas”, considerada un clásico del cine latinoamericano del género policial, a 25 años de su estreno

20.30hs. “La imagen santa” | Competencia de largometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Documental | Argentina | 2024 | 73 min | ATP. Con la presencia del director, Pablo Montllau.

Silvio Fabrykant es autor de muchísimos retratos de personalidades de la cultura popular Argentina. Uno de sus trabajos más importantes fue la portada del último disco de la cantante Gilda, que luego de su trágica muerte, se ha convertido en una imagen sagrada para muchos. Cansado de que le pregunten siempre por esa misma foto, Silvio evade toda responsabilidad, ya que no considera que un fotógrafo sea una parte importante en una foto por encargo. Pero llegando un nuevo aniversario de la muerte de Gilda, se cuestionará el poder de la imagen, al ver las constantes manifestaciones que se generan en torno a ella.

20.30hs. “Santa Rosa de Lima 1997” | Competencia de largometrajes santafesinos

Cine El Cairo (Santa Fe 1120)

Documental | 71 min. | 2025 | +13. Con la presencia del director, Pablo Bertoldi

Documental realizado con archivos televisivos encontrados que muestran los acontecimientos ocurridos en septiembre de 1997 en el Barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe. Un relato cronológico de móviles periodísticos en el lugar de los hechos, con testimonios e imágenes "en crudo" que reflejan cómo el movimiento piquetero surgía en la Argentina. Un grupo de vecinas y vecinos autoconvocados se juntan para cortar la ruta por primera vez. Dos semanas de tensión entre la dirigencia política que veía desconcertada esta novedosa forma de protestar y los desocupados que luchaban por unos pocos planes de empleo para sobrevivir.

Sábado 7. Día 3.

10hs. MasterClass de Gastón Pauls | Detrás de escena

Galpón 11 (Estévez Boero 980)

Actividad gratuita con inscripción previa. Cupo lleno.

El Festival de Cine Latinoamericano Rosario promueve espacios de formación con importantes referentes del sector audiovisual, destinado específicamente a estudiantes de teatro y cine, docentes, artistas, actores y actrices, directores y productores. La 30° edición contará con la presencia del actor Gastón Pauls como invitado especial que brindará la MasterClass “Detrás de escena”. Presenta Juan Ignacio Cane (Polo Audiovisual Rosario | PAR)

15.30hs. “La imagen santa”

Cines del Centro (Rioja 1640)

16hs. MasterClass de Julia Tagger | Cómo producir y dirigir fulldome y tecnologías inmersivas

Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602, Parque Urquiza)

Actividad gratuita con inscripción previa. Cupo limitado

Julia Tagger es directora y productora especializada en animación inmersiva, con 20 años de experiencia. Lidera proyectos internacionales de guion, diseño y animación de personajes en 2D. Su cortometraje fulldome Solarians es pionero en su categoría, galardonado con el Grand Prix y el Audience Choice Award en Japón, y premiado en China y Rusia.

18hs. “El infierno de los vivos” | Competencia de largometrajes santafesinos

Cine El Cairo (Santa Fe 1120)

Ficción | 90 min. | 2024 | +13. Dirección: Alberto Gieco

Con la presencia del director, actores y equipo técnico. Una adolescente escapa de un hogar violento, emprendiendo la búsqueda de su padre y forjando su propia fuerza interior.

18hs. Homenaje a Fernando Birri a 100 años de su nacimiento + proyección “Los inundados”

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Fernando Birri, considerado el padre del Nuevo Cine Latinoamericano, se vinculó al Festival desde sus inicios como cineasta, maestro y hacedor de lazos fraternos. El mismo rinde homenaje a producciones de distintos géneros cinematográficos. En esta película, Birri muestra vidas reales con problemas más colectivos que individuales, en un puesta de ficción con aspectos documentales.

Con la presencia de Paulo Ricci, Ministerio de Cultura junto al equipo del Archivo Fernando Birri y Horacio Ríos, director fundador del Festival.

20.30hs. “Todas las fuerzas” | Competencia de largometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Ficción | 70 min. | Argentina | 2024 | +13. Con la presencia de la directora, Luciana Piantanida

Marlene (50) vive en la casa de la anciana que cuida. Cuando una amiga suya desaparece, inicia una investigación y visita los trabajos que ella frecuentó. Finalmente Marlene descubre el triste destino de su amiga, pero también algo fantástico.

20.30hs. “Qonoq: Lo que comemos nosotros” | Competencia de largometrajes santafesinos

Cine El Cairo (Santa Fe 1120)

Ficción | 72 min. | 2025 | +16. Con la presencia del director, Mario Caporali

En un mundo fantástico y anacrónico, Huashi visita el palacio de Roqshelashé en nombre de la comunidad Qom. Cansados de la opresión, los indígenas exigen el cese de la explotación de su territorio.

Domingo 8. Día 4.

15.30hs. “Todas las fuerzas”

Cines del Centro (Rioja 1640)

16hs. Competencia cortometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

El Festival de Cine Latinoamericano Rosario presenta la competencia de cortometrajes (103') con las siguientes películas programadas:

Ecos en la penumbra de Luciano Giannelli. Argentina - Animación - 4’

Non parlare, ¡lavora! de Florencia Castagnani. Argentina - Documental - 7’

Los Pantonne de Florencia Momoi. Argentina - Ficción - 20’

El circo de los payasos bigotones de Ana Comes, Tomás Alzogaray Vanella, Paz Bloj. Argentina - Experimental - 11’

Ocaso de Andrés Pérez. Colombia - Animación - 11’

Charcas 2837, inventario de Eurindia de Ignacio Ragone, Nicolás Suárez. Argentina - Documental - 20’

A mí no me miren de Sergio Falleti, Marcelo Iglesias. Argentina - Animación - 10’

James de Andrés Rodríguez. Guatemala - Ficción - 20’

17hs. Proyección fulldome de “Solarians” y “Subaru Sisters”, cortometrajes de Julia Tagger

Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602, Parque Urquiza)

“Solarians. Más allá del Universo”. Un grupo de extraños viajeros interestelares viaja más allá de la galaxia para sembrar vida en nuevos planetas. Se trata de la primera película para planetarios que representa uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo: las ondas gravitacionales (fluctuaciones del espacio-tiempo) producidas por la colisión de dos agujeros negros.

“Subaru sisters”. La historia de las siete hermanas que fueron convertidas en estrellas al ser perseguidas por Orión, el cazador. Las hermanas Subaru, también conocidas como Las Pléyades, llevan a cabo un plan sagrado para poner fin al reinado de Orión. Aliadas logran transformar el cielo y el futuro haciéndose inmortales.

18.15hs. Competencia cortometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

El Festival de Cine Latinoamericano Rosario presenta la competencia de cortometrajes (105') con las siguientes películas programadas:

Miss Mix de Vir Zone. Argentina - Animación - 1’

Las piedras de María Sofía Borsini. Argentina - Ficción - 20’

Amanecer, de Clara Rodríguez de Almeida. Uruguay - Animación - 4’

La falta de Carmela Sandberg. Argentina - Ficción - 8’

¿A dónde van los pájaros cuando mueren? de Guido Devoto Brunori. Argentina - Animación - 7’

Un pájaro voló de Leinad Pájaro de la Hoz. Colombia/Cuba - Ficción - 20’

Escena final de Diego Kompel. Argentina - Ficción - 20’

Torres contra el olvido de Mariana Sandina. Chile - Documental - 25’

20.30hs. “Tiguere” - Estreno en Argentina | Competencia de largometrajes santafesinos

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Ficción | 84 min | República Dominicana | 2024 | +16

Dirección: José Maria Cabral, Carlos German

Un grupo de adolescentes varones son reclutados por sus padres para un campamento de entrenamiento para convertirse en estafadores, “Tigueres” dominicanos. Alberto es el entrenador principal de este campamento y decide que ha llegado el momento de que su hijo Pablo se una al grupo.

21hs. “Karma negro” | Competencia de largometrajes santafesinos

Cine El Cairo (Santa Fe 1120)

Ficción | 70 min. | 2025 | +16. Con la presencia del director, Juan Mangiantini

Superado por la economía y los problemas familiares, Claudio un remisero informal con problemas de alcoholismo, interfiere en el cobro de un secuestro. El dinero de la captura termina en sus manos, pero el precio es su libertad y la de su familia.

Lunes 9. Día 5.

18.15hs. Competencia cortometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

El Festival de Cine Latinoamericano Rosario presenta la competencia de cortometrajes (105') +16 con las siguientes películas programadas:

Memorias de un viaje de Julia Negri. Argentina - Animación - 2’12’’

Exhumación de Fran Leiva. Argentina - Ficción - 19’

Agua y acero de Grethel Nuez Curbelo. Cuba - Documental - 20’

Petroka de Giuliana Capparelli. Argentina - Animación - 6’

Marahoro de Sofía Rodríguez. Chile - Ficción - 16’

Malevo de Facundo Iñeguez. Argentina - Animación - 5’

Bienvenido de Miguel Usandivaras y Martin Jalfen. Argentina - Ficción - 13’

Renegrido de María Celia Ferrero. Argentina - Documental - 24’

20.30hs. “Punku” | Competencia de largometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Ficción | 132 min. | Perú | 2025 | +16

Dirección: Juan Daniel Fernández Molero

Iván (15), tras perderse misteriosamente por un par de años, es encontrado en la selva amazónica por Meshia (18). Ella es una chica matsigenka que aprovecha la oportunidad para llevarlo de vuelta a la ciudad y poder cumplir sus sueños de ser famosa.

Embed - "Punku" | Trailer | Berlinale 2025

Martes 10. Día 6.

15hs. “Punku”

Cines del Centro (Rioja 1640)

18.15hs. Competencia cortometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

El Festival de Cine Latinoamericano Rosario presenta la competencia de cortometrajes (104') +16 con las siguientes películas programadas:

Pausa de café de Ana Monticelli. Argentina - Animación - 2’

Ciberlov3 de Inés Labarrere Ventroni Argentina - Animación - 7’35’’

Desde tu sombra de Víctor Soto Castillo. Chile - Ficción - 20’

Qotzuñi: Hombres del lago de Gastón Zilberman y Michael Salama. Argentina - Documental - 13’

Moon story de Juan Nadalino. Argentina - Animación - 1’

El obituario incompleto de Francisco Matiozzi, Jesica Aran. Argentina - Ficción - 10’

Mãe da Manhã de Clara Trevisan. Brasil - Animación - 8’

Llamá Gloria! de Malena Filmus. Argentina - Ficción - 18’

Este no es tiempo para carnaval de Kevin Havas, Tadeo Pestaña Caro. Argentina - Ficción - 24’

20.30hs. “Monstruo de Xibalbá” | Competencia de largometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Drama | 76 min. | México | 2024 | +13

Dirección: Manuela Irene Espitia

Rogelio tiene 8 años, sus papás nunca están y la persona que le da los mejores regalos de cumpleaños es su dentista. Ese verano lo tiene que pasar en el pequeño pueblo de Eduarda (su niñera), enclavado en algún lugar de la selva de Yucatán. Rogelio pasa los calurosos días obsesionándose con “El libro de los espíritus” hasta que comienza a tener visiones y sueños.

Miércoles 11. Día 7.

17hs. Conversatorio | Una Ley de cine para Santa Fe

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Conversatorio sobre el Proyecto de Ley de Cine creado por la Comunidad Audiovisual Santafesina y la importancia de las legislaciones provinciales para preservar el trabajo y la calidad de la industria audiovisual argentina. Con la presencia de representantes de la Comunidad Audiovisual Santafesina y los productores Paula Mastellone (Entre Ríos) y Antonio Pita (Córdoba).

18.15hs. Competencia cortometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

El Festival de Cine Latinoamericano Rosario presenta la competencia de cortometrajes (105') +16 con las siguientes películas programadas:

Alguien - Hostel, de María Victoria Carballo. Argentina - Animación - 3’

Creaturas, de Valeria Suarez Apesteguia. Argentina - Animación - 5’05’’

Las panteritas, de Alejandro Gallo Bermudez. Argentina - Ficción - 15’

Hatker, de Alejandro Ariel Martín. Argentina - Animación - 7’30’’

Los mosquitos, de Nicole Chi. Costa Rica - Ficción - 14’

El canon, de Martín Seeger. Chile - Ficción - 19’

Mita´i Churi, de Elian Guerin. Paraguay/Argentina - Animación - 6’

Compraventa, de Tomás Murphy. Argentina - Ficción - 11’

Matagatos, de Isabel Vaca, Arturo Mendicuti. México - Ficción - 24’

Embed - MAZEL TOV | Tráiler Oficial | Star Distribution

20.30hs. “Mazel Tov” | Película invitada

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Drama | 97 min. | Argentina | 2025 | +13

Director: Adrián Suar. Con la presencia de Fernán Mirás

Cuando Darío Roitman regresa de los Estados Unidos a Argentina para asistir a una boda familiar y un Bat Mitzvah, se enfrenta a un inesperado giro del destino: la muerte de su padre. Lo que comienza como un viaje planeado para reuniones festivas se convierte en una montaña rusa emocional llena de viejas heridas, rivalidades entre hermanos y momentos hilarantes que sólo una familia puede ofrecer. Entre el dolor y la celebración, los Roitman intentarán encontrar un equilibrio entre tradición y reconciliación, demostrando que el amor familiar, aunque imperfecto, siempre prevalece.

22.30hs. “Senhoritas” - Estreno en Argentina | Competencia de largometrajes santafesinos

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Ficción | 87 min. | Brasil | 2024 | +16

Dirección: Mykaela Plotkin

Lívia, una intelectual de clase media de 70 años y arquitecta jubilada, ve su estructurada vida en jaque cuando su amiga Luci regresa a Brasil. La personalidad arrolladora de Luci despierta en Lívia deseos contenidos durante años, desafiando su rutina de dedicación a la familia y responsabilidades hacia su nieta

Jueves 12. Día 8.

15.30hs. “Senhoritas”

Cines del Centro (Rioja 1640)

18hs. Chiqui González presenta su libro La Imagen Liberada

Cine El Cairo (Santa Fe 1120)

Con adaptación y notas de Diego Sabanés y coordinación a cargo de Federico Godfri, esta publicación reúne las clases de Chiqui González en la UBA durante más de 20 años. Un recorrido por pensamientos teorías, estéticas y procesos creativos en el audiovisual. Un material imprescindible para estudiantes, docentes y artistas en general. Participan de la presentación Chiqui González y Federico Godfrid, presenta Carolina Balparda.

18.15hs. Competencia cortometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

El Festival de Cine Latinoamericano Rosario presenta la competencia de cortometrajes (106') +16 con las siguientes películas programadas:

Souvenir de Dakota Lihuen Rodríguez. Argentina - Animación - 3’

Hogar en tránsito de Julián Camezzana. Argentina - Animación - 6’

Buscando un burro de Juan Vicente Manrique. México/Venezuela - Documental - 17’

Boom de Vito Trimaglio. Argentina - Ficción - 16’

Exento de Otto Morales Hernández. Cuba - Experimental - 15’

Odudua de Flávio Galvão. Brasil - Animación - 6’

Eco y reverberancia de Fernanda Taleb. Argentina - Ficción - 14’

Nuestra sombra de Agustina Sánchez Gavier. Argentina - Ficción - 20’

Pasos para volar de Rosario Carlino, Nicolás Conte. Argentina - Animación - 9’

20.30hs. “La llegada del hijo” | Competencia de largometrajes

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Drama | 88 min | Argentina | 2024 | +16Dirección: Cecilia Atán, Valeria Pivato

Sofía, sumida en un profundo duelo secreto, debe recibir en casa a su hijo que regresa luego de años de prisión. Este reencuentro será para ambos la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen.

Viernes 13. Día 9.

15.30hs. “La llegada del hijo”

Cines del Centro (Rioja 1640)

18hs. “Te sigo desde el VHS” | Homenaje

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Una función para volver a ver cortometrajes emblemáticos de los ‘90 registrados en VHS proyectados en ese formato tal como sucedía en las primeras ediciones del Festival. Con la curaduría de Horacio Ríos, director - fundador del Festival y la presencia de invitados especiales.

20.30hs. “Álbum de familia” | Estreno

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Documental | 73 min | Argentina | 2024 | +16

Dirección: Laura Casabé

Tras la dictadura militar, las personas trans en Argentina fueron perseguidas por la Policía. Vivieron marginadas, presas o exiliadas. Las sobrevivientes buscan reconstruir su memoria en un gran Álbum de Familia.

22.30hs. Entrevista abierta: Seba De Caro conversa con Jorge Olguín + Función homenaje a “Sangre Eterna”

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

A más de dos décadas de su estreno y en una época en que el cine de género aún era una rareza en América Latina, Sangre Eterna marcó un antes y un después en el panorama del cine fantástico chileno y se ha consolidado como una obra de culto en el cine latinoamericano. Entrevista abierta: Seba De Caro conversa con Jorge Olguín - Cómo producir cine de género desde el sur

Luego compartimos avances de “Kalkutún, Juicio a los Brujos” (en post producción) + proyección de “Sangre eterna”

Sábado 14. Día 10.

11hs. Seminario con Marcela Bazzano | Dirección de Arte-Proceso creativo

Plataforma Lavardén (Mendoza 1085)

La 30° edición contará con la presencia de la diseñadora de producción y directora de arte Marcela Bazzano como invitada especial que brindará el Seminario Dirección de arte- proceso creativo. Desde la lectura del guión, hasta la creación, montaje y filmación de los espacios donde interactúan los personajes.

15.30hs. “Álbum de familia”

Cines del Centro (Rioja 1640)

18hs. “El oscurecimiento de la luz” | Pre-estreno

Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027)

Ciencia ficción | 105 min | Argentina | 2025 | +16

Dirección: Fernando Zago. Con la presencia del director y elenco

En un futuro no muy lejano, en una ciudad de algún confín del mundo conocido, un ex –convicto y ex –ladrón profesional (LUDO) involuntariamente comienzan a trabajar para un ministerio de reciente creación, cuya misión es descubrir un suceso inminente que escapa al hipercontrol global.