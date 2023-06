Kike Teruel de Los Nocheros quiere ser gobernador de Salta

“La política la veo difícil, veo una montaña rusa complicada. No estoy preparado y todavía no soy diferente porque no te voy a mentir: si yo me meto me gustaría liderar algo. ¿Para qué lo voy a hacer? No me gustaría andar atrás de nadie”, dijo Teruel en diálogo con el medio Infobae, poco antes de cantar en un show despedida con Los Nocheros en el Movistar Arena de Buenos Aires.