Julio Cejas, el adiós a un todoterreno de la cultura rosarina

Una noche, previo a un show en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, donde hicimos una temporada de verano, Julito me pregunta en camarines: “¿estás nervioso?”. Y yo, mientras tomaba un vaso de agua, le respondí: “sí, me como lo' vidrio”. Y al toque, repentista como siempre, me dice: “ese es un titulazo para una obra, la tenemos que hacer juntos”. A partir de allí, cada vez que me lo cruzaba por la peatonal, hasta hace unos meses atrás, siempre nos decíamos el mismo código: “¡me como lo' vidrio!”. Y nos largábamos a reír como dos chicos que hacen una travesura. Te fallé Julio, no pudimos hacer la obra en este mundo. Pero quizá en otro plano haya revancha.