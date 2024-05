Juliette Binoche le entregó la Palma de Honor a Meryl Streep en Cannes, entre lágrimas

"Siempre estás lista para divertirte, cantar, bailar, someterte a transformaciones fantásticas y canalizar diferentes espíritus a través tuyo. Hiciste musicales, comedias, dramas, tragedias y ni siquiera estamos hablando de tu carrera en teatro, o de todos los acentos que aprendiste, con tu determinación de ir siempre a la fuente del lenguaje. Y además, tuviste cuatro hijos", dijo Binoche, parada de frente a Streep, ambas visiblemente emocionadas, y ante un auditorio igualmente conmovido por la escena.

"Este premio es único en el mundo del cine y estoy muy honrada de recibirlo. Estoy muy contenta de que no se hayan cansado de mi cara", dijo por su parte Streep, con humor y humildad. Después de pasaran un video en el que se repasaba su extensa filmografía, que le valió tres premios Oscar (y veintiún nominaciones), nueve Globos de Oro, tres Emmys y dos Bafta, la intérprete recordó la primera vez que estuvo en Cannes. "Era madre de tres hijos. Me acercaba a los 40 y pensaba que mi carrera había terminado. En ese momento, para una actriz, esa era una predicción razonable. La única razón por la que estoy aquí esta noche es por los maravillosos artistas con los que he trabajado", aseguró Meryl, con 64 años.