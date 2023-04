Jey Mammón publicó un enigmático video en su regreso a Instagram

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos" , aseguró Jey Mammon ni bien llegó a Buenos Aires tras el breve viaje a España que realizó en medio del escándalo que provocó la denuncia de abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto . El ex conductor de "La peña de morfi" fue abordado por un enjambre de cronistas ni bien desembarcó en el aeropuerto de Ezeiza.

"No me fui a reflexionar, me fui a descansar . Ahora que volví, tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad , que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”, explicó el actor, músico y conductor de televisión, quien dejó flotando la idea de que le iba iniciar acciones legales a Benvenuto.

El primer posteo que hizo el mediático es un video en el que se puede ver a su gato comiendo alimento balanceado . “Vos serías García”, escribió el animador sobre las imágenes en las que su mascota se acerca lentamente a un plato que lleva el nombre de "López". Al lado aparece otro plato con el nombre "García", al que el felino no se acerca. El enigmático posteo despertó todo tipo de especulaciones, pero el misterio no fue develado .

El paso del otrora conductor de "Los mammones" por la capital española no fue todo lo tranquilo que él esperaba. Estuvo sometido al escrutinio de la prensa local, y también de periodistas argentinos que viajaron para seguir sus pasos por Europa. Si bien el ex conductor de TV aseguró que la gente lo trataba con mucho amor, temió que se organizara un escrache para repudiar su presencia en Madrid, lo que finalmente no sucedió.

Tras su regreso a la Argentina, se filtraron audios que Benvenuto le envió a Jey Mammon en 2016. “Uy, qué garcha, yo también estoy más lelo, y vos también sos más colgado, Jey. Recién leo, qué idiota que soy. Igual no importa, tengo todas las noches libres para vos”, se escucha al joven en un mensaje que reprodujeron en "Socios del Espectáculo", programa de chimentos que en Rosario se emite por El Tres .

>> Leer más: Jey Mammón volvió a la Argentina tras pasar diez días en Madrid

“Respecto a lo del Champán..., no sé si ir a ver a la obra de teatro, porque, todo bien, pero no soy fanático del teatro, pero soy fanático tuyo, no te olvides que yo soy tu primer admirador, eh. Desde las fiestas GH, ¿cómo era? Hasta yo me olvido los nombres de las fiestas que hacías. En fin, te quiero ir a ver a vos, es lo que más quiero, y me re coparía verte en acción, quiero verte haciendo lo que más te guste", dice en otro tramo el joven.

"Quiero que me digas cómo mierda tengo que hacer. Si tengo que ir a sacar la entrada, la voy a sacar sin problemas. Y si no, si Jey me pone más cerca para poder verte, mejor. Si no, no tengo problema, voy y la saco, pero te quiero ver”, continúa Benvenuto en el audio en el que hace referencia a la obra "El champán las pone mimosas" que el humorista protagonizó con gran suceso en teatro.

En otro audio Benvenuto dice: “Obvio que nos vemos antes, obvio, obvio... No quiero ir directamente sin antes verte. Y sí, creo que igual nosotros dos ya estamos igual acostumbrados a esto de colgarnos, creo que por eso nos pasa lo que nos pasa mutuamente. Creo que somos un toque colgados los dos y nos entendemos. Jey, te quiero ver antes, obvio. Y te quiero llenar de besos y te quiero hacer el amor y quiero que me des mi cadenita y quiero ir a verte al teatro, quiero ir a verte haciendo lo que más te gusta”.

Finalmente, Jey Mammon compartió una captura de pantalla de una conversación con Benvenuto donde el propio joven hacía referencia a que al momento de conocerse ambos, él tenía 16 años, una de las cuestiones centrales de la denuncia. “Mi vida cambió mucho, ya no tengo 16 como cuando me conociste. Cambió todo, bonito. Jajajaja tengo 23!!”, se lee en el mensaje que se viralizó en las redes sociales.