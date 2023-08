Javier Milei presentará a Fátima Florez como su pareja para evitar la farandulización política

Claro que Calabró precisó que el economista y la actriz estaban saliendo en secreto. Incluso, ya estaban en pareja el domingo de las PASO 2023, en donde el referente por La libertad avanza se consagró como el candidato más votado.

Ante la precisión informativa que Calabró brindó en el programa radial que conduce Jorge Lanata, tanto Milei como Fátima Florez blanquearon su romance. "Hace 45 días que estamos de novios", dijeron ambos.

Y ya apareció una ex novia de Milei

Lo que temían de la fuerza política La Libertad Avanza se produjo antes de lo imaginado, ya que este martes en el programa Intrusos entrevistaron a Romina Seferian, ex novia de Javier Milei, y dio detalles sobre las características amatorias del candidato a presidente. "Es re seductor, amable e inteligente. El primer beso fue en la cena, él me conquistó intelectualmente", destacó la invitada.

"Es muy intenso. Me pedía fotos todo el tiempo", agregó sobre las conversaciones vía chat que tenían durante el poco tiempo que duró la relación.

Y sobre el final del vínculo comentó: "Después no me contestó más el teléfono y empezó a salir con Daniela. Así de la nada después de dos meses y medio hablando cortó".

"Me quedé con las ganas más de conocer. No lloré por él, pero me sentí decepcionada", reconoció Romina. Y remarcó: "Tenía un carácter muy especial, no tiene mesura cuando se enoja".

"Lo primero que me habló fue de sexo tántrico, me regaló un libro", recordó. Y cerró sobre la idea que tenía él sobre las parejas: "Él no quiere tener hijos y confía en sus perros".