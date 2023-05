Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan ilusionaron con una secuela de "Freaky Friday"

A veinte años del estreno de la comedia devenida clásico, las protagonistas no descartaron una nueva entrega.

Con motivo del vigésimo aniversario del estreno de la película, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan dieron una entrevista al New York Times para rememorar aquella experiencia, la repercusión del filme y la idea de una segunda parte.

El éxito de “Freaky Friday” y su instantánea transformación en un clásico fue inesperada. En principio, no había nada extraordinario ni demasiado original en la trama. Se trataba de una remake de una película de 1973, basada en un artilugio narrativo usado hasta el hartazgo en la comedia: el cambio de cuerpos que le permite a dos personajes enemistados empatizar con la experiencia del otro. Sin embargo, hubo algo en particular de la química espectacular entre Curtis y Lohan, y el nivel destacado de sus actuaciones, que hizo de la película algo especial. “Freaky Friday” se convirtió en una de esas que no se dejaba pasar cuando aparecía en el cable, y aparecía seguido.

Las ilusiones por una secuela tienen sustento. Disney, la empresa dueña de los derechos de la historia, confirmó que hay una segunda entrega en desarrollo, con guión de Elyse Hollander. "Jamie y yo estamos las dos abiertas a la posibilidad, así que lo dejamos en manos de quien corresponda. Sólo haríamos algo que la gente adore absolutamente", aseguró Lohan.

En la entrevista, Jamie Lee recuerda que la primera vez que se la consideró digna de un Oscar fue justamente en la reseña que el New York Times hizo de “Freaky Friday”. Además, las actrices recordaron momentos memorables del rodaje, cuánto se divirtieron juntas y cuándo aprendieron la una de la otra en la experiencia. Según dijeron, la película también les dejó lecciones clave sobre maternidad, que cada una pondría en uso en distintos momentos de su vida: tener paciencia y escuchar sin juzgar.