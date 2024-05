"It Ends With Us": lanzan el tráiler del filme basado en la novela de Coleen Hoover

Justin Baldoni y Blake Lively, protagonistas de la versión cinematográfica de la novela "It Ends With Us".

"It Ends With Us" , la novela romántica de Colleen Hoover que en Argentina se publicó como "Romper el círculo", es uno de los grandes sucesos editoriales del último tiempo . Sus fans, una legión apasionada a lo largo y a lo ancho del mundo, espera ansiosamente la versión cinematográfica del libro que será dirigido y protagonizado por Justin Baldoni .

La historia de la joven Lily Bloom, que narra "It Ends With Us", sacudió a los lectores por su actualidad, crudeza y sensibilidad . El personaje principal será encarnado por Blake Lively , actriz, modelo, empresaria y diseñadora de moda que saltó a la fama con su papel protagonista de Serena van der Woodsen en la serie "Gossip Girl" .

El primer tráiler de la película, que fue a dado a conocer este viernes, causó un fuete impacto entre los lectores de la novela. En las imágenes se pudieron ver por primera vez las caracterizaciones de los actores que protagonizan a los personajes centrales de la novela que se ubicó en la cima del ranking de libros más leídos de The New York Times.

El avance, que hace un guiño a un momento clave del libro, termina con la frase: "Por más difícil que sea esta decisión, rompemos el patrón, o el patrón nos rompe".

Mientras que la musicalización del adelanto sorprendió a más de alguno tras acompañar las escenas con "My Tears Ricochet" de Taylor Swift. Una emotiva melodía perteneciente al álbum "Folklore" y que explora las distintas complejidades del desamor, pasando por el duelo y la tristeza profunda.

¿Quién es Coleen Hoover, autora de "It Ends With Us"?

Colleen Hoover nació en Texas, empezó a escribir siendo muy joven, pero recién saltó a la fama cuando 2012 que publicó su primera novela, "Slammed", publicado en español como "Amor en verso", que en poco tiempo consiguió ubicarse en la lista de bestsellers de The New York Times.

De ahí en más su carrera fue siempre en ascenso. Tanto es así que lleva vendidos más de veinte millones de libros, la mayoría inscriptos los géneros populares, como la novela romántica y la literatura juvenil.

Varios de sus títulos fueron publicados en castellano, entre ellos, "Slammed", "Hopeless", "Maybe Someday", "Never, Never", "Verity" y finalmente "It Ends With Us", que logró un éxito tan rotundo que llamó la atención de Hollyood y ahora llega a la pantalla grande.

Actualmente cuenta con una serie de televisión adaptada, "Confess", y se espera que, en función de cómo le vaya a "It Ends With Us", algunas de sus novelas también lleguen al cine. Ya se había anunciado que esa sería la suerte de "Ugly Love" pero, para desazón de sus fans, el proyecto no prosperó.