Internaron a Esmeralda Mitre: "Imploro que me ayuden a evitar que mi hija se muera"

La madre de la actriz Esmeralda Mitre aseguró ante la Justicia que su hija "está por morirse y no lo reconoce", y tras su pedido de ayuda se decidió su internación antes de derivarla a una clínica psiquiátrica. "Vive en condiciones indignas", sentenció, y dijo que "no puede parar de consumir drogas".

Latorre contó que Esmeralda está peleada con su familia y "vive en la indigencia", y enumeró: "No tiene gas, en su casa no hay agua caliente y no tiene para comer, empezó a vender todas las cosas del departamento para comprar droga. En su casa no hay heladera, no tiene nada". Y añadió: "Ella empezó a estar muchas horas por día en el tema de drogas, esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia, está todo judicializado".