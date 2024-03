"Gran Hermano": otro ex participante ingresó a la casa y desató la furia de Alfa

Embed

Con respecto al nuevo ingreso, las reacciones fueron diversas. Por un lado, hubo quienes se alegraron por este nuevo ingreso, el cual le aporta frescura y diversión a la casa con su peculiar personalidad. No obstante, la noticia cayó mal para algunos, entre ellos Alfa, quien, en la edición anterior del reality, tuvo innumerables peleas con "Big Ari".

La reacción de Alfa al reecontrarse con Ariel

Cuando Walter "Alfa" Santiago se enteró que "Big Ari" llegó para quedarse, se desató su enojo. "Me voy a la mierda. Me hago la valijita", le dijo el sexagenario a Furia, quien ha sido su compañera desde que entró a la casa.

"Me voy, me voy. Yo me banco la que tengo ganas. Me voy a mi casa con mis amigos ¿Vos te pensás que estoy jodiendo? No tengo ganas de estar con este tipo ni dos minutos", agregó Alfa, sin dudarlo.

Al escuchar las fuertes declaraciones de Alfa, Santiago decidió intervenir. "Este es un juego de convivencias y en las diferencias, uno tiene que sortear un montón de cuestiones que tienen que ver con lo personal. Digo esto, porque no todos los que están ahí se bancan. Y en la vida pasa lo mismo, tenés que surfearla. Vos tenés todo el derecho del mundo para estar ahí, Big Ari también", expresó el conductor del programa de TV.

"La casa es de Gran Hermano, el dueño es el Big. Hay obstáculos, vos sos una persona durísima y no podés decir que te vas porque llega Big Ari, Alfa. Quien te enfada, te domina”, se despachó el conductor", continuó Del Moro. "No, no me enfada, no es cuestión de enfadarse", le replicó el sexagenario.

"Pero dale, vamos a disfrutar juntos, Alfa", le dijo Ariel, con la intención de arreglar las cosas. Alfa no aceptó la propuesta, y siguió despotricando contra Big Ari, y afirmó que no se sentía cómodo con su presencia.

Con su clásico humor, Ariel le respondió a su enemigo. "Tampoco soy Judas, pará un poco Alfa. No vino nadie a hacertela pasar mal. No sos el protagonista, vamos a disfrutar con los chicos, vamos a dar el ejemplo, un año más. Quedate, dale, podemos estar los dos tranquilos acá, es hermoso este lugar. Nos encanta estar acá. ¿Cómo te vas a ir así, al divino botón? ".

Luego de esta pelea, Del Moro propuso que cada participante se instale en distintos cuartos, para evitar las peleas.