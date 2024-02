"Gran Hermano": el teléfono rojo sonó y hubo sorpresiva expulsión

Desde hace unos días, Santiago del Moro, conductor del reality, anunció que habría una expulsión inmediata a través del famoso teléfono rojo , el cual se utiliza para dar beneficios o distintas penalizaciones a los participantes, según quién atienda la llamada. En ese marco, anticiparon que esta medida no sería negativa, sino que contaría con varias ventajas para el participante en cuestión .

Con look nuevo, Coti Romero volvió a la televisión y opinó sobre la canción de su ex

No obstante, la noche comenzó con la definición de la primera instancia de la prueba para ganarse una casa . Para avanzar en esta etapa, los jugadores deberían permanecer durante largas horas al lado de una casa pequeña con la obligación de no poder sentarse ni alejarse en ningún momento del lugar, por lo que no podrían comer ni ir al baño.

A pesar de la dificultad de esta prueba, tan solo uno de los jugadores que se encontraba en competencia no clasificó a la final por la casa. Emmanuel se marchó por voluntad propia rápidamente y justificó su decisión debido a que “ya tiene una casa” junto a su pareja. En tanto, tampoco podrá participar Rosina, debido a su sanción por incumplir las reglas del “congelados”. Quienes sí jugarán por el gran premio este miércoles por la noche serán: Agostina, Bautista, Federico, Juliana, Lisandro, Martín, Nicolás, Virginia y Zoe .

Luego de que los jugadores regresen a la casa tras nueve horas de competencia, llegó el momento de una de las medidas más fuertes en lo que va del reality. El conductor anunció el comienzo del cronómetro en cuenta regresiva de cinco minutos para despejar la sospechas y la tensión empezó a crecer dentro del estudio. Al finalizar el conteo, sonó el teléfono rojo y la primera en llegar fue Agostina, a quien Gran Hermano le notificó que debería abandonar la casa de inmediato.

Embed Agostina atendió el teléfono rojo y está expulsada de la casa



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/6jfoZAYXa2 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 21, 2024

Ante la conmoción de todos sus compañeros por la impactante noticia, Agostina se mostró completamente en shock y debió marcharse al instante por la famosa puerta de la casa. Los jugadores miraban atónitos y sin comprender qué ocurría, por lo que algunos inclusos cayeron en llantos.

Tras la salida de Agostina, comenzaron las especulaciones de que sería todo una broma, de que la participante podría regresar junto a un nuevo compañero o incluso que regresaría en unos minutos. Los concreto fue que Gran Hermano les pidió que junten las cosas de la competidora en una valija, mientras ella era llevada a una habitación aparte donde podría utilizar sus beneficios.

Santiago del Moro se comunicó directamente con Agostina, quien estaba con los ojos vendados en el SUM para no ver el detrás de escena de las cámaras que registran los sucesos dentro de la casa. El conductor le aclaró que no se preocupe porque en realidad todo se trataba de un beneficio. “No lo puedo creer, me asusté muchísimo”, aseguró la jugadora con los ojos llorosos.

Embed @santiagodelmoro habla con Agostina y le cuenta el juego al que accedió al atender el teléfono.



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/Sijpy2iUCn — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 21, 2024

Esta “falsa expulsión” es en realidad un conjunto de beneficios para la participante y una prueba secreta para sus compañeros, ya que Agostina tendrá la posibilidad de ver todo lo que ocurre dentro durante 24 horas, además de poder disfrutar de comida, películas y un gratificante descanso, mientras el resto de los participantes no están al tanto de lo que en verdad sucede.

La oriunda de San Fernando permaneció observando en la pantalla las reacciones de sus compañeros, luego de haber sido supuestamente eliminada. Este beneficio le será una ventaja luego de su vuelta, debido a que pudo analizar quiénes realmente la apoyan. “Por mí, mejor que se fue”, comentó Juliana tras la salida de quien fue su amiga, ante la atenta mirada de la mujer policía.

Una vez finalizado el día completo de aislamiento con beneficios, Agostina regresará a la casa de una manera bastante particular, aunque aún no se especificó cómo será. En el marco del repechaje, los participantes no van a nominar en esta gala, sino que solamente competirán por el gran premio de una casa.