"Fear the Walking Dead" finaliza, pero sigue el furor zombie

“Fear the Walking Dead”, el primero y más duradero spin-off de la serie posapocalíptica “The Waking Dead”, estrena hoy, a las 23, por la señal AMC su última temporada, aunque no marcará el final para la popular franquicia televisiva zombie, que tiene varios títulos más en camino.

Que esta ficción esté a punto de concluir no significa que haya planes para dar por cerrada la franquicia, que también tuvo la serie derivada juvenil “World Beyond” (2020-2021) y la antología “Tales of the Walking Dead” (2022), ya que el canal de cable norteamericano AMC tiene otras ideas en desarrollo. El mes que viene llegará “Dead City”, ambientada en Nueva York y en la que reaparecerán los personajes de Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan).

También este año llegará “The Walking Dead: Daryl Dixon”, que trae de vuelta al favorito de los fans encarnado por Norman Reedus; y para 2024 está pautado el estreno de “The Walking Dead: Rick & Michonne”, con Andrew Lincoln y Danai Gurira otra vez en este universo. Por último, volverá la serie con capítulos autoconclusivos en “More Tales from the Waking Dead Universe”.