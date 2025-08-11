Video: un cantante de cuarteto se cayó en un agujero de un escenario en Córdoba

Se trata de David Ortiz, vocalista del grupo Dale Q' Va, quien sufrió heridas en la cabeza. El clip del momento se volvió viral

Este sábado, el cantante David Ortiz se cayó al vació en un escenario en Córdoba

Un particular video se volvió viral en redes sociales . Se trata de la caída del escenario del cantante David Ortiz , vocalista principal del grupo de cuarteto Dale Q' Va. En medio de un show, el artista estaba bailando, da un salto y al caer se abre un agujero en las tablas de madera, por el que Ortiz se deslizó hacia el vacío. Tuvo que recibir puntos en la cabeza tras el golpe.

La grave caída que sufrió Ortiz ocurrió durante la presentación de Dale Q' Va en la ciudad de San Francisco, Córdoba. Específicamente, el recital tuvo lugar en el escenario de los Bomberos Voluntarios.

Lo impresionante del video es que el cantante de cuarteto se cae al vacío tras romperse una parte del escenario que estaba en mal estado , y no se logra definir cuántos metros. Inmediatamente después de la caída , Ortiz fue trasladado al hospital, donde tuvo que recibir varios puntos en la cabeza.

El comunicado de la banda tras la grave caída

El grupo musical Dale Q' Va se expresó en redes sociales sobre el grave incidente que sufrió el vocalista: "En relación al accidente que ocurrió anoche en el escenario de Bomberos, San Francisco, queremos informarles que David recibió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor", comenzó la banda de cuarteto.

Además, afirmaron que Ortiz estaba siendo evaluado por médicos y que tenía programado radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones. En el comunicado, avisaron que la presentación que tenía fecha para este domingo en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendida.

"Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud. En relación al accidente que ocurrió anoche en el escenario de Bomberos, San Francisco, queremos informarles que David recibió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor", expresaron desde Dale Q' Va.

Por otro lado, el mismo David Ortiz se expresó en sus redes sociales durante las últimas horas: "Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse".