Yuyito González le respondió a Fátima Florez: "Una entrevista de televisión no puede tirar abajo una relación"

Qué dijo Fátima Florez sobre Yuyito González

En el programa nocturno de Luis Ventura, Fátima Florez habló sobre su relación con Yuyito González.

“No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado”, comenzó contundente Fátima Florez. En esa misma línea agregó: “Sé que me estuvo nombrando mucho estos días, no se estuvo refiriendo en los mejores términos, pero no tengo nada para decir”.

Ante las preguntas de Ventura, la humorista expresó contundente: "Yo te voy a decir algo, a mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio".

En concreto, Fátima hizo referencia a la entrevista que Yuyito hizo junto a Javier Milei en su programa mientras la humorista era su pareja. "Hay que tener códigos, no es de buen gusto andar toqueteando la pierna, la entrepierna, más si sabes que el entrevistado está en pareja", dijo la ex de Milei.

La respuesta de Yuyito González

La conductora del programa "Empezar el día" aprovechó unos minutos en el ciclo para responder a las acusaciones de la imitadora. “Fátima, que se lo digo con todo afecto y con todo respeto, y que le deseo lo mejor en la vida… le deseo que se enamore, que pase algo en su vida que ella pueda hacer un click y poder sacarme a mí de su cabeza“, comenzó Yuyito González.

González explicó que todo este malentendido se habría originado a partir de una entrevista que le hizo a Javier Milei en noviembre de 2023. Aclaró que fue una nota realizada con su estilo habitual: “Fue una entrevista al estilo de como soy yo. Soy seria y soy re concentrada, pero también tengo esta otra parte lúdica”. Y apuntó directamente contra la imitadora: "Esta entrevista le quedó en una fijación a Fátima. Fátima no se debe ni imaginar cuánto la entiendo”.

En este sentido, Yuyito afirmó que le resulta necesario poner un freno a los agravios y las acusaciones públicas. Dijo que su abogado le advirtió sobre el impacto de las injurias, que no solo dañan su imagen como figura pública, sino también su prestigio profesional y su vida familiar. ”Me sugerían poner un bozal legal porque las injurias te lo permiten pero a mí me parece una locura tener que llegar a ese punto. Estamos en la mitad del 2025 y todavía está este tema del 2023 dando vueltas”, dijo Yuyito.

Yuyito González sobre la entrevista a Javier Milei

Ante las recientes declaraciones de Fátima Florez, Amalia decidió defenderse con firmeza. “Si una relación es comprometida, seria, leal, fiel, con proyecto, una entrevista de televisión no te la tira abajo”, dijo contundente. Y agregó: “Te puede gustar o no, molestar o no… fue un éxito la entrevista igual y, sacando a Fátima, no le molestó a nadie. Pero no es creíble que una entrevista de televisión puede tirar abajo una relación. Si de hecho, después de la entrevista, esa relación continuó tres o cuatro meses más. Lejos de ser yo la causante de absolutamente nada”.

La conductora también sugirió que Fátima podría no tener el panorama completo sobre la situación. Aseguró que hay aspectos que la imitadora quizás desconoce y que no le corresponde a ella revelar detalles de su vida privada.“ Ojalá Fátima en algún momento pueda tener la posibilidad de hablar con quien corresponde de este tema y sanarse también", agregó González

Y repitió: “Te entiendo más de lo que imaginás, Fátima, pero no tengo nada que ver con esa ruptura. Nunca lo tuve.

Finalmente, le dirigió unas palabras la actriz :"Te deseo lo mejor, de corazón, Fátima. Quiero decirte que estás equivocada, injustamente, y que llevamos desde noviembre del 2023 con todo este asunto”.

