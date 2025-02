Fabián Gianola demanda a la Asocación Argentina de Actores y Actrices por una cifra millonaria

La demanda de Fabián Gianola

Tras estar varios años fuera del ojo público, Fabián Gianola reapareció en el programa “A la tarde” de América y explicó las causas de la demanda contra la entidad que decidió expulsarlo cuando surgieron las denuncias de abuso en su contra.

"Demandamos a la Asociación Argentina de Actores. Alejandra Darín, al ser la presidente, era solidariamente responsable. A partir del fallecimiento quitamos esa demanda de manera caballerosa, como correspondía. Pero la demanda a la Asociación Argentina de Actores sigue", comenzó Gianola en diálogo con el panel de "A la Tarde".

Luego aseguró: “Me suspendieron y me entero televisivamente. Hace un año que pedimos que levanten la suspensión y no ocurre”.

Su abogado Matías Garcete, que estaba presente en el piso el canal, detalló que la demanda es por “daño a la imagen y prestigio profesional, daño moral, lucro cesante, pérdida de chance, daño patrimonial, daño psicológico y perjuicios originados en la venta prematura de bienes”.

El monto exigido por el actor es de 600 mil dólares, aunque el juez es quien determinará la cifra final. Cuando los panelistas le comentaron al actor que en caso de que gane la denuncia puede dejar a la Asociación en quiebra, el actor dijo: “No estoy dispuesto a negociar nada”.

"Tuve tres falsas denuncias"

"Me suspendieron cuando me dictaron falta de mérito"

Las denuncias contra Fabián Gianola

En octubre de 2018, Fernanda Meneses fue la primera mujer en expresar que había sufrido un abuso sexual por parte de Fabián Gianola. Ellos mantenían una relación de amistad de casi 20 años en ese entonces y habían trabajado juntos en 2015 en "El kiosquito de Fabián", proyecto en el que ella se desempeñó como guionista e interpretó a la vecina del personaje del actor.

Según relató, él le puso “la mano abajo de la pollera, en la vagina, delante del director y las maquilladoras”. Y agregó: “Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Fue una tortura ese día para mí. En el momento en que Fabián me tocó, sonrió y me dijo que estaba más flaca”.

Un año después de hacer público el presunto abuso, Meneses denunció penalmente a Gianola. “Hace un año logré efectuar la denuncia pública, hoy presento la denuncia formal ante el poder judicial”, explicó en el escrito que entregó a la Justicia. En la denuncia que radicó la actriz dijo que su colega ejercía abuso de autoridad por ser la cabeza de compañía.

Por otro lado, la locutora Viviana Aguirre también señaló que fue abusada por el actor con quien compartió un programa en Radio Colonia. Según contó, Gianola la tocó de manera abusiva en dos oportunidades el 15 de mayo de 2019 en los estudios de la radio y, al día siguiente, la besó en la boca durante una tanda publicitaria mientras hacían una emisión. A su vez, dijo que en varias circunstancias la invitó a su casa en La Plata, pero que ella rechazó la propuesta.

Además, Aguirre aportó algunos audios que apoyaban la versión de Meneses en la causa judicial.

La tercer denuncia contra el actor fue realizada por Griselda Sánchez, que se presentó ante la Justicia en diciembre de 2021. La mendocina, que se hizo popular por su paso en Gran Hermano 2007, dijo que fue acosada por el humorista cuando hacían el ciclo Bien tarde, en las madrugadas de Telefe. En aquel entonces, ella se encontraba dando sus primeros pasos en la televisión, ya que recién había salido del reality.

La joven subrayó que las situaciones “incómodas” con Gianola en el ámbito laboral “surgieron pronto”, y dijo que, “por aparente casualidad, le tocaba una nalga o un pecho al pasar”. Además, añadió que, ante estas situaciones, iba al programa maquillada y peinada para no cruzarse con Gianola en el camarín y que le “corría la cara” cuando el actor intentaba besarla.

Más allá de estas tres denuncias, otras mujeres afirmaron haber tenido malas experiencias con él; entre ellas, Natacha Jaitt, Fabiola Yañez, Andrea Hidone, Mercedes Funes, Miriam Lanzoni, Dallys Ferreira y Sabrina Artaza.