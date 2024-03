Fabián Gianola habló por primera vez sobre las denuncias de abuso

Fabián Gianola reveló detalles de las mujeres que lo denunciaron: "Tenían Jefes de Prensa"

Tras el aparente fin de los procesos judiciales, Gianola decidió romper el silencio y habló de las acusaciones en una entrevista con Carmen Barbieri. Allí, el actor no sólo reafirmó su inocencia sino que apuntó contra sus denunciantes. “Se me declaró culpable desde el minuto cero. Tenemos pruebas de tres personas que cobraron por denunciarme. A mí me extorsionaron. Me pidieron plata, no lo hice porque no tenía y, causalmente, a los meses comenzaron a denunciarme”, aseguró.



>> Leer más: Otra denuncia de abuso sexual: detuvieron a dos jugadores de Godoy Cruz

“Yo no tengo ni una prueba ni un testigo en mi contra. Cuando la jueza cita falta de mérito, por ejemplo, el colectivo de actrices saltó con todo contra mí. No tiene ningún sentido. Esta gente cobró por denunciarme”, agregó, en referencia al pedido que hizo el colectivo de Actrices Argentinas a la Asociación Argentina de Actores, de retirarle la condición de socio a Gianola, cuando se confirmó su procesamiento en la causa Meneses.

“Me quiso extorsionar en septiembre de 2017. Ella trabajaba conmigo, se sintió despedida cuando levantaron el programa y comenzó a pedirme plata a mí”, dijo sobre su primera denunciante. Además, afirmó que tiene pruebas para sostener sus acusaciones, aunque no anticipó procesos judiciales en este sentido. También caracterizó a Meneses como “una personas con antecedentes psiquiátricos” y dijo que es parte de un “negocio de denuncias falsas”.

Finalmente, negó que su separación de su ex mujer, Verónica Suárez, ocurrida en 2017 tras 29 años en pareja, haya tenido que ver con las denuncias. “Yo llevaba separado de mi pareja unos tres años. Había muchos rumores y mentiras que decían que me había separado por esto, pero no, yo ya no estaba con mi mujer”, subrayó.