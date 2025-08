Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

La idea nació de Omar Ortiguela y Daniela Zabala , dos fanáticos del cabello con personalidad que se inspiraron en la famosa congregación de pelirrojos de Dublín y decidieron darle un giro bien argentino. La consigna es simple: ir con tus mejores rulos al natural y, si no los tenés, peluca al rescate . Porque en la Fiesta Rulienta lo importante es sumarse a la movida, no el tipo de cabello.

En ese sentido, agregó: "La idea es congregar a todo tipo de rulientos de la ciudad y de ciudades aledañas. De Buenos Aires, de Córdoba. Puede venir gente con pelo lacio o que no goza de rulos, pero se pueden poner pelucas de rulos para sentirse rulientos por una noche ".

Además de la pista de baile, habrá stands de peluquería para quienes quieran definir sus bucles en el momento, perfumería, tatuajes temáticos y hasta concursos para coronar al rulo más salvaje de la noche. Todo acompañado de DJs en vivo que prometen un set explosivo.

La Fiesta Rulienta no solo busca divertirse: también apunta a crear comunidad. Quienes alguna vez renegaron de sus bucles, tienen la oportunidad perfecta para reconciliarse con ellos… o, al menos, para bailar toda la noche con una peluca rulienta.

Rulos, más que una tendencia

Aunque la historia del cabello es larga y compleja, los rulos existieron desde siempre. En la Antigua Grecia, por ejemplo, los filósofos y deportistas se rizaron el cabello con tenacillas calientes, mientras que en Roma los esclavos se encargaron de arreglar los peinados de los ricos. Durante el Renacimiento, tener el cabello rizado fue un signo de estatus y riqueza, mientras que en la época victoriana, las mujeres con rizos se consideraron atractivas y seductoras. En la actualidad, los rulos han sido la tendencia capilar que nunca se fue.

>> Leer más: Se cortó solo y abrió una peluquería full para cabellos con rulos

Los rizos se transformaron en una declaración de principios. Pasaron de ser una "tendencia" a convertirse en una celebración de la diversidad y la autoaceptación. Los rizos, las ondas y el pelo afro fueron ahora símbolos de fuerza y de belleza auténtica. Fue un viaje de redescubrimiento personal, una reivindicación del derecho a ser uno mismo en un mundo que a menudo les pidió que se ajustaran a un modelo.

El reinado de la planchita

Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que la planchita era la reina indiscutible del estilismo capilar. No importaba el tipo de cabello que tuvieras, la norma era alisarlo. Era la herramienta imprescindible para conseguir ese look pulcro y sin un solo cabello fuera de lugar. Las horas que dedicamos a pasar las placas calientes por mechón tras mechón son incontables, buscando una perfección lisa que prometía estar al día con la moda.

Para muchas, la planchita era la solución para domar el pelo rebelde, y se convirtió en un ritual diario, una parte fundamental de la rutina de belleza. Sin embargo, su reinado vino con un costo: el daño por calor que dejaba el cabello seco, quebradizo y sin vida, un efecto secundario que con el tiempo se hizo evidente. En este marco, muchas personas optaron por portar sus rulos con orgullo.