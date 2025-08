Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Pullaro fue contundente: “Desde este grupo va a salir un presidente. No me imagino que la Argentina vuelva atrás”, afirmó en una entrevista con Luis Novaresio en A24. A su vez se desmarcó de las aspiraciones personales para 2027, pero sí se mostró convencido del rol que puede cumplir el bloque federal en las próximas elecciones presidenciales.

“Yo estoy cómodo en el lugar que estoy. Tenemos personas para serlo como los gobernadores que me acompañan y Juan Schiaretti. Yo voy a seguir estando en mi provincia, pero quiero que este espacio tenga un presidente. Confío en los dirigentes que lo integran y creo que es lo que le viene bien a la Argentina”, afirmó.

Diferencias con Milei

Pullaro dejó en claro que el bloque de provincias, junto a los gobernadores de Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Jujuy, no es un grupo “anti-Milei”, sino un espacio que ha acompañado varias iniciativas del gobierno nacional.

Luego marcó el punto donde difieren con el gobierno nacional. “Nos unimos para pensar cosas distintas. Está bien mantener equilibrio fiscal, o sostener la macro pero a veces hay que tener una mirada más sensible de temas que afectan a la gente, de temas que en las provincias no se resuelven”, sostuvo.

Pullaro gobernadores grito federal Milei Pullaro y otros gobernadores esbozan un proyecto que articula provincias líderes en agroindustria, energía y minería.

“Es un gobierno que está encerrado en el AMBA con funcionarios de Capital Federal que no miran el interior productivo. El fin de semana pasada en Santa Fe murieron 11 personas en rutas nacionales, que no tuvieron un centavo para ser reparadas y la gente muere allí” dijo, y agregó: “Qué país que se pretende desarrollar no tiene su infraestructura vial en buen estado”.

Bloque y Pullaro

El gobernador explicó que el bloque de provincias nació como una expresión de defensa del interior productivo: “Nos reunimos diferentes provincias con una mirada muy clara. Santa Fe y Córdoba representamos el campo, la industria, los puertos; Jujuy, la minería; las provincias del sur, el petróleo. Representamos las divisas que ingresan permanentemente al país. No queremos volver al populismo. Necesitamos mirar hacia adelante”, expresó.

En ese marco, subrayó la necesidad de consolidar un nuevo modelo de país que potencie los recursos estratégicos que ya generan riqueza. “La energía, el agro, la minería y las economías regionales son pilares del desarrollo. La Argentina debe apostar a lo que ya funciona, a lo que produce divisas genuinas y genera empleo. El futuro está en Vaca Muerta, en el litio, en el campo, en nuestras fábricas y en los puertos del interior, no en el puerto de Buenos Aires ni en el modelo especulativo financiero”, enfatizó.

Avenida del medio, no

En ese sentido, destacó que el bloque no es un armado ideológico, sino una construcción basada en la experiencia de gestión: “No somos la tercera vía. Somos gobernadores con trayectorias distintas: hay radicales, justicialistas, del PRO. Lo que nos une es el trabajo, la capacidad de resolver problemas y la vocación de construir una alternativa sólida y federal”.

Por último, el mandatario santafesino expresó que la Argentina tiene una nueva oportunidad que no debe desperdiciar: “Entre 2003 y 2009 hubo un ciclo positivo que terminó malgastado por un modelo populista. Ahora se viene el desarrollo energético, el crecimiento de la minería, y debemos prepararnos para aprovecharlo. Pero eso requiere visión, gestión y compromiso con el interior. El futuro no está en el mundo financiero: está en el campo, en la industria, en las economías regionales y en nuestras provincias”.

Rosario

“Rosario está renaciendo. Es hermosa, es una ciudad impresionante que siempre fue la ciudad de la música, cultura artistas, marcaba agenda en amércialatina. No está terminado lo de la violencia, porque las bandas criminales siguen activas, están contenidas”, afirmó.