El regreso de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis: cuándo se estrena y de qué se trata "Otro viernes de locos"

Foto: Glen Wilson © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

La nueva historia de Tess y Anna Coleman promete conquistar no solo a sus fieles y nostálgicos seguidores de los 2000 , sino también a quienes se acerquen por primera vez a este universo. En esta oportunidad, si bien las protagonistas serán las mismas, se presentarán nuevos personajes y se propondrá una trama renovada, siempre en relación a la primera película.

De qué se trata “Otro viernes de locos”

La trama de la nueva película sigue la línea de tiempo y se sitúa varios años después de los acontecimientos de “Un viernes de locos”. En la nueva historia, Anna ya es adulta y se enfrenta a las complejidades de formar una familia propia, que en su caso se compone por su hija Harper y su futura hijastra Lily, hija de su prometido.

Como no podía ser de otra manera, un nuevo cambio de cuerpos tendrá lugar en “Otro viernes de locos”. En esta entrega, este no va a afectar únicamente a Tess y Anna, sino también a la hija y la hijastra de esta última.

La sinopsis adelanta: “Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que un rayo podría caer dos veces”.

image Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven a cambiar de cuerpo en la nueva película pero con la apuesta elevada Foto: Glen Wilson. © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Elenco de “Otro viernes de locos”

Ninguna secuela de “Un viernes de locos” podría realizarse sin el protagónico de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en los roles de Anna y Tess respectivamente. La dupla se vuelve a poner la piel de madre e hija con el carisma que las caracteriza.

Manteniendo esa relación con la primera película, Chad Michael Murray regresa como Jake, el primer amor de Anna que ahora es dueño de una disquería. También vuelve el padrastro de Anna, Ryan, interpretado por Mark Harmon, y sus mejores amigas Maddie y Peg a cargo de Christina Vidal Mitchell y Haley Hudson. De hecho, la banda de garage "Pink Slip" también vuelve a la pantalla con una canción inédita que interpretará Lindsay Lohan. Ya en el tráiler vuelve a sonar su reconocido hit "Take Me Away" como adelanto.

Clave para la historia son Pei-Pei y su madre, encargadas del restaurante chino donde inicia el hechizo y el caos de la primera película. Ambas vuelven encarnadas por Rosalind Chao y Lucille Soong. Tampoco queda fuera Stephen Tobolowsky, quien regresa como el profesor Bates.

Para refrescar la historia, también se suman nuevos rostros: Manny Jacinto (Eric), Vanessa Bayer (Madame Jen), Maitreyi Ramakrishnan (Ella), Julia Butters (Harper) y Sophia Hammons (Lily).

Tráiler de “Otro viernes de locos”