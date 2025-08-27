Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado y el Tata en la tribuna El rojinegro perdió 2 a 0 ante Centenario de San José de la Esquina y quedó afuera del certamen provincial. Hubo empujones y bronca en el final 27 de agosto 2025 · 23:02hs

La formación inicial de Newell's ante Centenario de San José de la Esquina.

La reserva de Newell's dirigida por Lucas Bernardi cayó 2 a 0 ante Centenario de San José de la Esquina y quedó eliminada de la Copa Santa Fe 2025. El equipo local logró el pase a la semifinal del certamen provincial en un resultado histórico para la institución.

El goleador del partido fue el delantero David Luciani, que a los 19 minutos del segundo tiempo conectó por abajo un centro desde la derecha para el 1 a 0. Y luego clavó el segundo con un soberbio cabezazo a los 37 minutos.

En las tribunas había nombres ilustres de la historia leprosa. Entre ellos, Gerardo Tata Martino y Jorge Walter Theiler, justamente este último nacido en San José de la Esquina. Ambos fueron campeones en Newell's como jugadores y vienen de dirigir a Lionel Messi en el Inter Miami.

En la noche de Copa Santa Fe el vencedor fue el equipo de Centenario de San José de la Esquina, que llegó a las semifinales y ahora enfrentará a 9 de Julio de Rafaela.