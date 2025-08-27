La Capital | Ovación | Newell's

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado y el Tata en la tribuna

El rojinegro perdió 2 a 0 ante Centenario de San José de la Esquina y quedó afuera del certamen provincial. Hubo empujones y bronca en el final

27 de agosto 2025 · 23:02hs
La formación inicial de Newells ante Centenario de San José de la Esquina.

La formación inicial de Newell's ante Centenario de San José de la Esquina.

La reserva de Newell's dirigida por Lucas Bernardi cayó 2 a 0 ante Centenario de San José de la Esquina y quedó eliminada de la Copa Santa Fe 2025. El equipo local logró el pase a la semifinal del certamen provincial en un resultado histórico para la institución.

El goleador del partido fue el delantero David Luciani, que a los 19 minutos del segundo tiempo conectó por abajo un centro desde la derecha para el 1 a 0. Y luego clavó el segundo con un soberbio cabezazo a los 37 minutos.

En las tribunas había nombres ilustres de la historia leprosa. Entre ellos, Gerardo Tata Martino y Jorge Walter Theiler, justamente este último nacido en San José de la Esquina. Ambos fueron campeones en Newell's como jugadores y vienen de dirigir a Lionel Messi en el Inter Miami.

En la noche de Copa Santa Fe el vencedor fue el equipo de Centenario de San José de la Esquina, que llegó a las semifinales y ahora enfrentará a 9 de Julio de Rafaela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960880600757493879&partner=&hide_thread=false

Se fue expulsado el entrenador Lucas Bernardi y todo el cuerpo técnico de Newell's durante el partido. Luego hubo empujones en el final con una roja al jugador leproso Lautaro Ríos.

>>Leer más: Newell's: la otra sede donde podría jugarse la serie por los cuartos de final de Copa Argentina

El Tata en la tribuna

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960870259499430070&partner=&hide_thread=false

Los goles de Centenario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960873113136050312&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1960877629747421273&partner=&hide_thread=false

Formación de Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1960836392172298495&partner=&hide_thread=false

Ingresaron en Newell's:

11': Mateo Delamer por Néstor Boretto.

46': Santino Viola por Mateo Delamer.

68': Lautaro Ríos por Ezequiel Moya.

80': Franco Fernández por Alejo Torres.

80': Augusto Levrand por Joaquín Amadio.

A los 90' fue expulsado Lautaro Ríos.

Noticias relacionadas
Alejo Veliz se tomó algunos partidos para entrar en ritmo y empieza a ser importante para Central. En el clásico tuvo una gran actuación.

La intensidad de Alejo Veliz, un dolor de cabeza que Newell's no pudo resolver en el clásico

Josué Colmán tiene todo acordado de palabra para sumarse a Newells. Resta la firma de contrato y oficialización.

Otro paraguayo que llega a Newell's: cuáles son los antecedentes de Josué Colmán

Salcedo no estaba en los planes del Ogro para Newells, pero jugó ante Defensa y Justicia e ingresó en el clásico con Central.

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

La formación inicial del último sábado de Newells en Arroyito, sin ningún futbolista surgido de la cantera leprosa. 

Newell's: el clásico lo expuso más que nunca, la fábrica leprosa ya no produce como antes

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Lo último

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Fin a las reelecciones indefinidas de legisladores desde 2027 y a la mayoría automática en Diputados. Restringen fueros parlamentarios
Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia
Policiales

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Ovación
Un jugador de Central y otro de Newells están entre las 200 mejores promesas del fútbol 
OVACIÓN

Un jugador de Central y otro de Newell's están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Un jugador de Central y otro de Newells están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Un jugador de Central y otro de Newell's están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos

Policiales
Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia
Policiales

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad
LA CIUDAD

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?
Zoom

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda