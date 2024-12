Enero en plataformas: estrenos en Netflix, Max, Amazon y Disney+

Otro distinguido del mes son los productos argentinos. En enero, se viene “Los Tinelli”, el reality que sigue a la familia del conductor televisivo. Además, habrá ficción nacional: por un lado, el largometrajes “Los domingos mueren más personas”, de Iair Said, y la serie “El mejor infarto de mi vida”, asada en el libro homónimo de Hernán Casciari.

Inspirada en los libros de “Escalofríos” de R.L. Stine (también origen de la popular serie de los noventa), cuenta la historia de Devin y Cece, dos mellizos que se adaptan a la vida con su padre, Anthony (David Schwimmer, inolvidable Ross de “Friends”), recientemente divorciado. El dúo descubre que se avecina una gran amenaza sobrenatural. A medida que se adentran en lo desconocido, Devin, Cece y sus amigos se ven enredados en la escalofriante historia de cuatro adolescentes que desaparecieron misteriosamente en 1994.

“Doctor Odyssey”. 15 de enero.

Este drama sigue a Max (Joshua Jackson), el nuevo médico a bordo de un crucero de lujo en el que el personal trabaja y también se divierte. Max y su pequeño equipo médico se enfrentan a crisis médicas únicas, a kilómetros de la costa.

“Fight Night”. 22 de enero

Esta serie original del robo a mano armada, ocurrido la noche del histórico combate de Muhammad Ali en 1970. En lo que fue su regreso al ring, Ali venció a Jerry Quarry. Esa misma noche, en la fiesta posterior organizada por Chicken Man (Kevin Hart), cientos de personas fueron asaltadas a mano armada. Sospechoso de ser el cerebro del robo, Man debe convencer al detective J.D. Hudson (Don Cheadle) de su inocencia. Completan el elenco de la serie Samuel L. Jackson, Taraji P. Henson, Terrence Howard y Chloe Bailey.

“Canina”. 24 de enero

Se trata de la adaptación cinematográfica, dirigida por Marielle Heller, de la aclamada primera novela de Rachel Yoder. Protagonizada por la seis veces nominada a los premios Oscar Amy Adams, la película sigue a una mujer que decide hacer una pausa en su carrera profesional para convertirse en una madre y ama de casa, pero pronto su vida doméstica da un giro surrealista: empieza a tener instintos caninos.

“Paradise”. Primera temporada. 28 de enero

Ua serena comunidad habitada por algunas de las personas más prominentes del mundo, pierde su tranquilidad reinante cuando ocurre un impactante asesinato. La serie está protagonizada por Sterling K. Brown (“This is us”), James Marsden (“Diarios de una pasión”), Julianne Nicholson (“Mare of Easttown”), y Sarah Shahi (“The L Word”). Estrena los tres primeros episodios y después uno nuevo cada martes.

“Los domingos mueren más personas”. 29 de enero

David (Iair Said, también guionista y director), un joven judío de clase media, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires desde Europa, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años. David oscilará entre la convivencia íntima con su madre, y una voracidad por llenar su angustia existencial. Es el segundo largormetraje, y el primero de ficción, de Said, que en 2019 obtuvo muy buenas críticas por su documental “Flora no es un canto a la vida”.

“El mejor infarto de mi vida”. Enero

Esta serie original de Star está basada en el libro homónimo del escritor Hernán Casciari. La comedia dramática sigue a un escritor frustrado que sobrevive a un infarto gracias a la ayuda de los anfitriones de la casa de alquiler temporal en la que se hospeda. A partir de ese acontecimiento, su vida y la de quienes lo rodean cambian para siempre. Está protagonizada por Alan Sabbagh, Olivia Molina, Rogelio Gracia y Romina Peluffo, con las participaciones especiales de Imanol Arias, Rita Cortese y Eleonora Wexler.

Netflix

"El agente nocturno". Temporada 2. 23 de enero.



La serie de espionaje más comentada del momento regresa con más acción y intriga. El agente del FBI Peter Sutherland, interpretado por Gabriel Basso, enfrenta una nueva y peligrosa misión en la segunda temporada: se convierte en un fugitivo mientras intenta desmantelar una conspiración que involucra a un topo de la CIA y un arsenal de armas capaz de destruir Manhattan.

"Machos alfa". Temporada 3. 10 de enero.

Cuatros amigos cuarentones buscan adaptarse a una sociedad atravesada por el feminismo, en la que los comportamientos y estereotipos cambiaron. La serie española de comedia se convirtió en una gran éxito en la plataforma y vuelve para una tercera temporada.

"De vuelta a la acción". 17 de enero.



Cameron Díaz regresa a la pantalla grande en esta comedia de acción. Junto a Jamie Foxx (ganador del Oscar), interpretan a Emily y Matt, dos ex agentes de la CIA que dejaron la carrera para formar una familia. Cuando se destapa su pasado, deberán volver al mundo del espionaje. El elenco lo completan Glenn Close, Andrew Scott y Kyle Chandler.

Prime Video

“Los Tinelli”. 17 de enero.

Marcelo Tinelli y su familia se preparan para abrir las puertas de su vida privada al mundo a través de este nuevo reality. La serie comenzará mostrando los preparativos para una lujosa fiesta de fin de año en la mansión de los Tinelli en Punta del Este, Uruguay.

“La plataforma”. Temporada 2. 2 de enero

Este thriller sobrenatural está ambientada en la plataforma petrolera Kinloch Bravo, ubicada frente a la costa escocesa en las peligrosas aguas del Mar del Norte. En esta segunda temporada de seis episodios, la tripulación descubre una presencia misteriosa en las aguas que subyacen a la plataforma, y que podría poner toda la estructura en riesgo.

“De guardia”. Temporada 1. 9 de enero.

En Long Beach, California, una pareja de policías patrulla la ciudad y responde a distintas llamadas de intervención. Se trata de un drama con episodios breves, producido por Dick Wolf (creador de la famosa “La Ley y el Orden”), y protagonizado por Troian Bellisario (“Pretty Little Liars”), Brandon Larracuente (“The Good Doctor”) y Eriq LaSalle (“ER”).

“Unstoppable”. 16 de enero.

Este drama biográfico cuenta la historia real de Anthony Robles, un deportista de lucha que nació con una sóla pierna y que tiene el sueño de ser campeón profesional de la disciplina. Está protagonizada por Jharrel Jerome (ganador del Emmy por la serie “When they see us”) y Jennifer López, que interpreta a su madre. El elenco lo completan caras más que conocidas como Bobby Cannavale, Michael Peña, and Don Cheadle. Se trata de la ópera prima como director de William Goldenberg, con una larga carrera en Hollywood como montajista (ganó el Oscar por la edición de “Argo”).

Max

“The Pitt”. 9 de enero.

El Dr. Carter de “ER Emergencias” vuelve al ruedo: el actor Noah Wyle protagoniza y produce esta nueva serie original de Max, centrada en los desafíos de los profesionales de la salud de la sala de emergencias de un hospital en la ciudad de Pittsburgh. El formato es peculiar: cada uno de los 15 episodios abordará una hora reloj de una guardia del equipo. Wyle será el experimentado Dr. Robbie, que guiará a los residentes más jóvenes y también a sus pares en los momentos más difíciles de la jornada laboral.

Apple TV+

“Severance”. Temporada 2. 17 de enero.

En esta serie que combina ciencia ficción y thriller psicológico, Mark Scout (Adam Scott) lidera un equipo en Lumon Industries, una empresa donde los empleados se han sometido a un procedimiento de separación, que divide quirúrgicamente su conconciencia entre su vida laboral y personal. Con actuaciones destacadas de un elenco que incluye a Patricia Arquette, y notablemente dirigida por Ben Stiller, la ficción fue un suceso de audiencia y de crítica: recibió 14 nominaciones a los premios Emmy y cosechó miles de fanáticos en todo el mundo, que esperaban con ansias los nuevos episodios.