Eliana Guercio denunció ser víctima de mala praxis: "Le deformaron la cara"

La mediática relató en redes sociales que un procedimiento estético terminó en mala praxis y pidió a sus seguidores tener cuidado con estos tratamientos

En las últimas horas, Eliana Guercio generó preocupación en redes sociales al revelar que fue víctima de mala praxis durante un procedimiento estético . Si bien no detalló el estado actual de su rostro, aseguró que el tratamiento “le deformó la cara”.

El hecho lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde posee más de 130 mil seguidores. Allí, confirmó que se encuentra estable, pero aprovechó para enviar un mensaje de concientización a quienes piensen someterse a este tipo de intervenciones.

Más tarde, en América TV, la periodista Marina Calabró brindó detalles sobre el procedimiento al que se habría sometido Guercio y actualizó información sobre su estado de salud.

Las denuncias por mala praxis en tratamientos estéticos son cada vez más frecuentes entre figuras mediáticas. Hace poco, Noelia Marzol contó que una intervención en sus labios superó sus expectativas de forma negativa: “No sé en qué momento sucedió, terminé con algo muy exagerado. Por suerte lo detecté y me lo quité”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Diario La Capital (@diariolacapital)

El caso más trágico y recordado sigue siendo el de Silvina Luna, quien falleció tras años de complicaciones de salud que habría sufrido a raíz de una mala praxis en un procedimiento estético realizado por el médico Aníbal Lotocki.

>> Leer más: Caso Marcelo Corazza: fuerte cruce de Eliana Guercio a Luis Ventura

Qué dijo Eliana Guercio

Por medio de sus historias de Instagram, la mediática reveló su estado de salud actual, y brindó un mensaje de advertencia a todos sus seguidores acerca de los cuidados que se deben tener a la hora de realizar cualquier tipo de intervención estética.

"Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí. Pero antes les advierto: no vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional", comenzó la pareja de Chiquito Romero.

Si bien Guercio no publicó fotos ni videos del estado actual de su rostro, aseguró que pronto iba a realizar un vivo contando todo lo que le pasó, pero antes advirtió: “Investiguen antes de tocarse con cualquiera. Las redes engañan muchísimo".

Y detalló los motivos por lo que accedió a tratarse en la esteticista: "No se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores, yo entré por ahí. Me dijeron a todos que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso".

De esta forma, recomendó no hacer consultas por video y para luego pactar directamente una cita para el tratamiento estético. "Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace", aseguró.

La mediática aseguró que se encuentra bien de salud pero agregó: “Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud”. Hacia el final brindó tranquilidad a sus seguidores: “Gracias a Dios solo es estético, por ahora”.

image

>> Leer más: Mala praxis: condenan a un sanatorio de Rosario y a dos médicos a pagar una indemnización millonaria

Qué tratamiento se realizó Eliana Guercio

Horas más tarde, Marina Calabró se comunicó con la mediática y explicó en su programa de televisión las particularidades del tratamiento estético que se llevó a cabo Guercio.

“Se hizo un tratamiento con láser que se llama CO2, que es potente y regenera de adentro hacia afuera. A partir de la aplicación se hacen costras, luego se caen y te deja la piel lozano. Es no invasivo, pero el láser requiere cuidados”, comenzó la periodista.

Calabró comentó que no es la primera vez que la mediática se realiza este procedimiento, hace 10 años atrás se lo había realizado con una médica y en esta ocasión intentó ubicarla pero no la encontró. “Entonces buscó en las redes y contactó a otra profesional que tenía referencias de famosos y seguidores, y confió”, agregó.

El tratamiento tenía por objetivo tratar unas marcas de acné que Guercio tenía en los pómulos y en la frente. A las 36 horas del procedimiento, Eliana comenzó a notar que su cara estaba inflamada “al punto de que se le deformó”. En este sentido, detalló: “Le quemaron la cara con el láser. Ahora se le desinflamó bastante, pero tiene fotos de cómo estaba en el peor momento. Tampoco le querían dar el consentimiento que firmás cuando te hacés una intervención”.

“Chiquito Romero trabaja con un grupo de abogados para llevar esta situación a la Justicia. Habrá denuncia penal y civil”, sumó uno de los panelistas del programa.