Hasta el domingo se desarrolla ExpoVenado 2025, la 89° edición de la muestra agroindustrial del sur santafesino

La exposición se habilitó el jueves 14 por la mañana y tendrá su acto oficial el sábado 16 a las 14.30 con presencia de autoridades provinciales

15 de agosto 2025 · 15:37hs
La Municipalidad de Venado Tuerto comparte su stand con el del gobierno de la provincia de Santa Fe.

El sector agroindustrial y empresarial del sur santafesino se concentra desde este jueves en Venado Tuerto, en el desarrollo de la 89° ExpoVenado organizada en forma conjunta por la Sociedad Rural y la Municipalidad de la Esmeralda del Sur.

Durante el transcurso de esta semana, el municipio de Venado Tuerto ultimó detalles para su despliegue en la 89ª edición de ExpoVenado, con un programa de actividades que busca mostrar el potencial productivo, ambiental y social de la ciudad.

Las acciones se llevarán adelante hasta el domingo 17 de agosto en el predio de la Sociedad Rural. Y cabe destacar que el gobierno de la ciudad comparte su espacio en el predio con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Este sábado a las 14.30 será el acto oficial de la exposición con la presencia de autoridades provinciales.

Uno de los ejes es el Paseo de la Ciudad, un espacio que reunirá a emprendedores locales durante los cuatro días de la muestra. Allí también participarán huerteros (jueves, viernes y sábado) y voluntarios del programa Reciclar Venado (sábado y domingo), quienes propondrán juegos y sorteos para toda la familia. Por otra parte, el sábado estará presente el reconocido chef Octavio Fueyo en el stand municipal.

El intendente, Leonel Chiarella destacó la importancia de todo el trabajo de la Municipalidad para este evento, que “nos representa y nos vincula con toda la región”. Asimismo, remarcó que fue pavimentada la calle Chile, entre ruta 8 y Berutti, uno de los accesos clave al predio ruralista.

Objetivo como ciudad

En el stand de Reciclar Venado habrá propuestas para todas las edades: juegos para niños y adolescentes, trivias y actividades para adultos, con el objetivo de mejorar la separación de residuos en los puntos de recolección, incluidos los tachos dispuestos para eventos masivos.

“Todo se enmarca en nuestro Objetivo Cierre Basural, con una dinámica participativa que también saldrá a recorrer la Expo para interactuar con el público”, señaló el mandatario local

“Queremos que cada vecino que pase por la Expo se lleve algo más que un folleto: que se involucre, que se sume y que entienda que cuidar la ciudad es tarea de todos”, concluyó Chiarella.

Por Martín Stoianovich

