El Retutu se encuentra en terapia intensiva tras una cirugía bariátrica

"Sé que esto es un proceso que Dios quiso que pasáramos como familia, porque necesitábamos la presencia de nuestro único sanador, que es Jesús de Nazaret. Y como dice en el Salmo 119:71, ‘Fue bueno que me afligieras porque cuando me afligiste aprendí tus mandamientos", agregó el joven.

Además, Matías expresó algunas palabras de amor para su padre y pidió cadena de oración a sus fanáticos: “Te amo con toda mi Vida papá y se que vas a estar más que bien porque el enemigo no tiene arte ni parte en esto, oramos por tu vida, sé que Dios tiene un gran propósito en tu vida y papito no nos falla, más cuando su pueblo se levanta en oraciones de fe y amor”

¿Qué dijo El Retutu desde terapia intesiva?

Matías junto a su comunicado, publicó un video de “El Retutu” desde la clínica, donde el cantante expresó algunas palabras. “Quiero pedirles perdón a quienes me contrataron para diciembre, no voy a poder hacer los shows por lo que estoy mostrando. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que me quieren y me escriben. Oren por mí porque estoy en terapia intensiva recuperándome de una recaída”, comenzó el cantante.

Además, agregó: “Me operaron el lunes y tuve una descomposición nuevamente. Me tuvieron que volver a operar de urgencia y estoy acá”.

La lucha de El Retutu

En 2013, El Retutu ingresó al programa "Cuestión de Peso" con el objetivo de enfrentar su obesidad. Con un peso inicial de 270 kilos, logró consagrarse campeón tras perder 130 kilos al final del reality.

El Retutu fue el ganador de Cuestión de peso en el año 2013

En los últimos años, El Retutu a través de sus redes sociales se dedicó a inspirar y motivar a otros, especialmente a quienes luchan contra la obesidad. También se convirtió en un un predicador de la fe cristiana, ayudando a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y compartiendo palabras de aliento.

En una de sus últimas publicaciones, compartió su experiencia personal para perder peso y dejó un mensaje de esperanza a sus seguidores: “Quiero incentivarte a que puedas bajar de peso tan solo cambiando los hábitos de comida. Vamos mis gordis, vamos que se puede.”

