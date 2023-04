Hartas

La cantante colombiana Karol G recorrió los titulares del mundo después de hacer público su descontento con los retoques digitales realizados sin consentimiento sobre su imagen corporal en la tapa de la revista GQ. La artista acompañó el descargo con una selfie “al natural”, para hacer notar el contraste y subrayar cómo su rostro, cadera y cintura habían sido notablemente reducidos o angulados en la foto de GQ. La revista dio de baja todas las imágenes y suspendió su circulación gráfica. Varias celebridades a nivel mundial, como Jamie Lee Curtis, salieron en su apoyo y reivindicaron el mostrar cuerpos naturales.

La propia Britney Spears, a esta altura experta en recibir opiniones indeseadas sobre su vida y su cuerpo, hizo una reflexión sobre el tema en redes (una más y contando). Habló de cómo los paparazzis se empeñan en mostrar imágenes de ella donde se la vea gorda, como si eso se tratase automáticamente de una deslegitimación. Además, contó una experiencia polémica: “Hace dos meses busqué una entrenadora personal y lo primero que me hizo, literalmente, y no estoy mintiendo, fue pellizcarme la piel del estómago y las piernas y me dijo que necesitaba recuperar el cuerpo que tenía de joven. Por supuesto no la contraté”, escribió. Aclaró que hace ejercicio tres veces por semana, durante cuarenta y cinco minutos, y que eso es suficiente para mantener su cuerpo activo y fuerte sin necesidad de emular a la Britney de los noventa.

Un caso particular es el de la rosarina Silvina Luna, que hoy se encuentra en lista de espera para un trasplante de hígado, después de que un tratamiento estético recetado por Aníbal Lotocki hace doce años le causara fallara renal permanente. Incluso en este contexto, Silvina recibió comentarios en Instagram donde se cuestionaba su rostro actual y le preguntaban qué le había ocurrido. La ex modelo respondió con un video “sin filtros, sin botox y sin rellenos” afirmando que lo único que le había pasado era la vida y los años. “Me encontré con un montón de comentarios muy crueles de verdad. Y yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes y no a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar”, aseveró Luna.

Karina La Princesita contó recientemente en una entrevista que el ensañamiento público con su cuerpo (el “hate”, odio en inglés) que la catalogaba de gorda la llevó a lugares de mucha angustia, sufrimiento e inseguridad. Tanto que recurrió a asistencia psicológica y psiquiátrica para llevar adelante el malestar.



Belén Francese publicó (en su cuenta de Instagram, por supuesto) fotos de sus vacaciones en Brasil donde se la pudo ver en bikini, y recibió comentarios negativos. Esto la motivó a hacer otro posteo con más imágenes de ella misma disfrutando la playa y aseguró no ser “esclava” de opiniones ajenas, de “un medio consumista y superficial” (en referencia a Instagram), “de estereotipos ni de modas en masa”.

La popstar Ariana Grande se mostró mucho más delgada de lo habitual ante sus 366 millones de seguidores en Instagram y proliferaron los comentarios que se dividían entre elogios por la pérdida de peso y preocupación por su salud. Una vez más, lo bello y lo sano en plena disputa. Ariana usó las historias de esa misma red social para intervenir sobre la catarata de comentarios y pidió conciencia sobre las formas en que se hacen apreciaciones sobre los cuerpos ajenos o hacerlo lo menos posible. Con mucha claridad, la cantante de 29 años aseveró: "Hay muchas formas de ser hermosa, y hay muchas formas de estar sana. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal".

La multiplicidad de casos similares que se replicaron en el lapso pocos días, en distintas partes del mundo y sobre figuras de diferente nivel de visibilidad, expone que nadie se salva del escrutinio en redes. Aunque la polémica sobre los estándares de belleza se mantiene, la resistencia de las celebridades a las críticas también da cuenta de un cambio de época en torno al debate. Como muchas de ellas mismas dijeron, cuestionar las demandas imposibles sobre los cuerpos y dejar de reproducirlas en formas de comentarios crueles o retoques digitales, es el primer paso para que las nuevas generaciones se desarrollen con menos estereotipos y mayor libertad.