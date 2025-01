El emocionante discurso de Demi Moore tras ganar su primer Globo de Oro

El discurso de Demi Moore

La actriz, ya había sido nominada a estos importantes premios en dos ocasiones: con su protagónico en la película “Ghost” en 1991 y por su trabajo en “Si las paredes hablasen” en 1997. Sin embargo su interpretación como Elizabeth Sparkle, en "La sustancia" la llevó a ganar el tan aclamado premio de “Mejor actriz” a sus 62 años.

Al subir al escenario, Moore se mostró sorprendida y emocionada. “Realmente no me lo esperaba. ¡Estoy en estado de shock ahora mismo! Llevo haciendo esto mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz. Me siento muy honrada y agradecida”, comentó la actriz tras ser anunciada como ganadora.

Moore recordó uno de los momentos más duros de su carrera: “Hace treinta años, un productor me dijo que era una “actriz de palomitas” y en ese momento sentí que eso significaba que no me merecía algo como esto.. Me lo creí. Y eso me torturó en el tiempo hasta el punto en que, hace unos años, pensé que tal vez mi carrera ya había terminado. Que había hecho lo que se suponía que debía hacer”.

La actriz reveló que se encontraba “en un punto muy bajo” de su vida cuando le ofrecieron la posibilidad de interpretar este desafiante papel: “Un guión mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente loco llamado “La Sustancia”". En ese momento la actriz, se emocionó hasta las lágrimas y le agradeció al equipo de la pelicula por haberla convocado para el rol.

Demi finalizó su discurso con un mensaje especial para las mujeres: “Me despediré con una cosa que creo que esta película está transmitiendo: en esos momentos en los que no creemos que somos lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente guapas, o lo suficientemente delgadas o lo suficientemente exitosas, o básicamente no lo suficiente. Una mujer me dijo: ‘Simplemente debes saber que nunca serás suficiente. Pero puedes saber el valor de tu valor si simplemente dejas de lado la vara de medir".

Embed El emotivo discurso de #DemiMoore tras obtener el primer #GloboDeOro de su carrera pic.twitter.com/id6lghDhc2 — El Séptimo Arte (@elseptimoarteok) January 6, 2025

El intercambio de las protagonistas de “La sustancia”

Demi Moore no solo fue ganadora en los premios Globos de Oro, sino también se encargo de presentar una de las categorías de los aclamados premios. En la presentación de “Mejor actor en una serie de televisión”, la actriz tuvo un divertido intercambio con su colega Margaret Qulley, otra de las protagonistas de “La Sustancia”.

Las actrices provocaron risas en los presentes, con una conversación interpretando a sus personajes en el filme.

“Margaret, ¿qué haces aquí?. Es mi semana”, comenzó Moore al ver a su compañera en el escenario. Margaret Qualley, causando risas en la creremonia, le respondió: “Si pero son los Globos de Oro, estoy nominada”.

“Yo también. Bueno entonces ¿hacemos esto juntas?”, propuso Demi. “¿Que es lo peor que puede pasar?”, cerró la joven actriz Qualley.