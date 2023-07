Lotocki fue condenado en su momento a 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por 5 años por el delito de lesiones graves contra Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, no obstante lo cual, como la condena no estaba firme, hasta el momento no se había hecho efectiva ni la prisión ni la prohibición de trabajar como médico.