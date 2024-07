El adelanto de la serie de Ángel Di María en Netflix que emocionó a los hinchas

Primero son risas y nervios hasta que finalmente las lágrimas irrumpen. Ángel Di María y su mujer, Jorgelina Cardoso , se miran con una complicidad digna de aquellas parejas que han atravesado miles de tormentas juntos y no pueden contener su emoción. El video, publicado este domingo en redes, es un adelanto de la serie sobre la vida del astro rosarino que se estrenará el 12 de septiembre en Netflix y que promete conmover a todos.

En sus redes, Netflix Argentina subió un adelanto de la producción que promete emocionar a todos. En el día que se juega la final de la Copa América y que será el último partido de Fideo Di María en la Selección, el video no pudo ser más oportuno. "Si estás llorando ahora, lo que vas a llorar cuando se estrene la serie", asegura la publicación.

Por su puesto los usuarios no tardaron en comentar y compartir su emoción. Es que verlo al rosarino quebrarse hablando conmueve hasta al más fuerte. Di María le habla a su mujer y le anuncia la serie. "Ahí vas a entender muchas cosas. Ahí vas a entender todos los que me criticaban, aunque hace un tiempo que ya que no escucho esas cosas", dice el astro del futbol entre lágrimas.