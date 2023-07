El actor de "Ant-Man" protagonizó el videoclip de un fan de Taylor Swift

Claud es un artista no binario que forma parte del sello Saddest Factor Record de la popular cantante Phoebe Bridgers. Cuando vio a Rudd en el sector VIP de uno de los tantos recitales que Swift viene dando como parte de su “The Eras Tour”, no pudo evitarlo: se acercó y le contó al actor que tiene un tema titulado ni más ni menos que “Paul Rudd”.

Al protagonista de “Ant-Man” le encantó la idea y le pidió a Claud que le mandara no sólo la canción alusiva sino el disco entero por mail. “Fue muy simpático, me dio su mail y me dijo: ‘Mandamelo, me encantaría escuchar tu álbum’”, contó Claud en un TikTok.