Lichu Zeno, tras la leucemia y dos trasplantes de médula: "Abracé la idea de finitud"

El ex concejal rosarino superó el cáncer después de años de tratamientos. En "Más Cerca", con Florencia O'Keeffe habló de su historia y su futuro

La vida de Lisandro Lichu Zeno dio un giro inesperado a sus 24 años. Lo que comenzó con unas "manchitas en las piernas", identificadas como petequias - por su padre médico - derivó en un análisis de sangre y, finalmente, un diagnóstico: leucemia . En una entrevista durante el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe en La Capital Más, el entrevistado relató el impacto que le generó la noticia: "Te dicen cáncer, te dicen leucemia... y te cagás las patas", afirmó. A pesar del shock inicial, su formación en medicina (era estudiante de la carrera en ese momento), y el apoyo familiar lo impulsaron a buscar las posibles soluciones de inmediato. A diez años del segundo trasplante que le salvó la vida, el joven rosarino habló de la enfermedad, los miedos, las fortalezas y todo lo que aprendió en este tiempo.

Su hogar, con un papá dedicado a la medicina y una familia con tradición de médicos, había "normalizado" las conversaciones sobre salud. "Mi viejo salva vidas todos los días", dijo, por eso, comentó Lichu, sintió una "mucha impotencia" ante la situación de su hijo. Su madre, en tanto, se aferró a la espiritualidad y a la Virgen. El ex concejal rosarino, que ahora tiene 36 años, se describe como una mezcla de ambos: busca entender cada detalle médico pero también cultiva su "espiritualidad, al tratar de mejorar mis pequeños hábitos, mis pensamientos, para tratar de estar fuerte, de estar entero y atravesarlo".

Tras el primer tratamiento tuvo una recaída que hizo necesaria un trasplante de médula ósea. Al no ser sus hermanos compatibles al 100%, se inició la búsqueda en un registro mundial. Fue así como apareció Anderson , un brasileño de 39 años. Sin embargo, contactarlo no fue sencillo, por un error administrativo en Brasil. Una masiva campaña en redes sociales, con la ayuda de figuras como Messi y Marcelo , se desató para encontrar al donante anónimo, que finalmente apareció. La colecta de médula se realizó mediante aféresis en el país de Anderson y fue transportada a Argentina. La alegría se completó cuando Lichu conoció a Anderson , quien le contó que su esposa quedó embarazada poco después de la donación para un desconocido cuando habían estado mucho tiempo buscando : "A los 15, 20 días que donó médula para un desconocido, la mujer quedó embarazada", relató, emocionado.

Un año después del primer trasplante, llegó una nueva recaída. A pesar de que las posibilidades se reducían, Lichu mantuvo su firmeza: "si tengo chance de curarme, me aferro". En esta ocasión, fue su hermano Lelio quien resultó compatible.

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La experiencia fortaleció el vínculo entre ellos, generando un sentimiento único: "Es difícil explicar lo que uno siente por otra persona que le salvó la vida". Lichu subraya la particularidad de tener la médula de su hermano dentro de sí, bromeando: "Yo tengo 36 pero mi médula tiene 41 (la edad de mi hermano), un poquito más vieja, pero labura full". Hace seis meses, Lelio fue papá de Giovanni, trayendo una nuevas y lindas emociones a la familia.

Diez años después

Hoy, a diez años después de ese trasplante, reflexiona sobre cómo su perspectiva de la vida y la muerte ha cambiado. Señaló que ha abrazado la idea de la finitud: "Saber eso, abrazar esa idea, amigarnos con esa idea, nos permite transitar de una mejor manera nuestra vida".

Alejado por el momento de la vida partidaria, y de la gestión pública, reconoce que la política es "la herramienta de transformación más importante que tenemos en nuestra sociedad" y no le cierra las puertas, enfatiza su búsqueda de vivir intensamente, con libertad y responsabilidad, "haciéndonos cargo de la responsabilidad de esa libertad, de poder elegir qué hacer, dónde vivir, con quién vivir, siendo conscientes también de que esto se termina". Para él, el camino se trata de disfrutar cada día y "hacer por uno y hacer por los demás" para "estar en paz".