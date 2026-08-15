La Capital | La Capital+ | leucemia

Lichu Zeno, tras la leucemia y dos trasplantes de médula: "Abracé la idea de finitud"

El ex concejal rosarino superó el cáncer después de años de tratamientos. En "Más Cerca", con Florencia O'Keeffe habló de su historia y su futuro

15 de agosto 2026 · 08:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lisandro Lichu Zeno charló con Florencia OKeeffe

Lisandro Lichu Zeno charló con Florencia O'Keeffe

La vida de Lisandro Lichu Zeno dio un giro inesperado a sus 24 años. Lo que comenzó con unas "manchitas en las piernas", identificadas como petequias - por su padre médico - derivó en un análisis de sangre y, finalmente, un diagnóstico: leucemia. En una entrevista durante el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe en La Capital Más, el entrevistado relató el impacto que le generó la noticia: "Te dicen cáncer, te dicen leucemia... y te cagás las patas", afirmó. A pesar del shock inicial, su formación en medicina (era estudiante de la carrera en ese momento), y el apoyo familiar lo impulsaron a buscar las posibles soluciones de inmediato. A diez años del segundo trasplante que le salvó la vida, el joven rosarino habló de la enfermedad, los miedos, las fortalezas y todo lo que aprendió en este tiempo.

Desde el principio, Lichu adoptó una postura pragmática: "¿Esto tiene solución? ¿Puedo hacer algo para modificarlo?", preguntó a los especialistas.

Su hogar, con un papá dedicado a la medicina y una familia con tradición de médicos, había "normalizado" las conversaciones sobre salud. "Mi viejo salva vidas todos los días", dijo, por eso, comentó Lichu, sintió una "mucha impotencia" ante la situación de su hijo. Su madre, en tanto, se aferró a la espiritualidad y a la Virgen. El ex concejal rosarino, que ahora tiene 36 años, se describe como una mezcla de ambos: busca entender cada detalle médico pero también cultiva su "espiritualidad, al tratar de mejorar mis pequeños hábitos, mis pensamientos, para tratar de estar fuerte, de estar entero y atravesarlo".

La búsqueda de un donante y el "match" con Anderson

Tras el primer tratamiento tuvo una recaída que hizo necesaria un trasplante de médula ósea. Al no ser sus hermanos compatibles al 100%, se inició la búsqueda en un registro mundial. Fue así como apareció Anderson, un brasileño de 39 años. Sin embargo, contactarlo no fue sencillo, por un error administrativo en Brasil. Una masiva campaña en redes sociales, con la ayuda de figuras como Messi y Marcelo, se desató para encontrar al donante anónimo, que finalmente apareció. La colecta de médula se realizó mediante aféresis en el país de Anderson y fue transportada a Argentina. La alegría se completó cuando Lichu conoció a Anderson, quien le contó que su esposa quedó embarazada poco después de la donación para un desconocido cuando habían estado mucho tiempo buscando : "A los 15, 20 días que donó médula para un desconocido, la mujer quedó embarazada", relató, emocionado.

Un año después del primer trasplante, llegó una nueva recaída. A pesar de que las posibilidades se reducían, Lichu mantuvo su firmeza: "si tengo chance de curarme, me aferro". En esta ocasión, fue su hermano Lelio quien resultó compatible.

>> Leer más: La historia del joven que supo transformar un diagnóstico dramático en energía solidaria

La experiencia fortaleció el vínculo entre ellos, generando un sentimiento único: "Es difícil explicar lo que uno siente por otra persona que le salvó la vida". Lichu subraya la particularidad de tener la médula de su hermano dentro de sí, bromeando: "Yo tengo 36 pero mi médula tiene 41 (la edad de mi hermano), un poquito más vieja, pero labura full". Hace seis meses, Lelio fue papá de Giovanni, trayendo una nuevas y lindas emociones a la familia.

Diez años después

Hoy, a diez años después de ese trasplante, reflexiona sobre cómo su perspectiva de la vida y la muerte ha cambiado. Señaló que ha abrazado la idea de la finitud: "Saber eso, abrazar esa idea, amigarnos con esa idea, nos permite transitar de una mejor manera nuestra vida".

Alejado por el momento de la vida partidaria, y de la gestión pública, reconoce que la política es "la herramienta de transformación más importante que tenemos en nuestra sociedad" y no le cierra las puertas, enfatiza su búsqueda de vivir intensamente, con libertad y responsabilidad, "haciéndonos cargo de la responsabilidad de esa libertad, de poder elegir qué hacer, dónde vivir, con quién vivir, siendo conscientes también de que esto se termina". Para él, el camino se trata de disfrutar cada día y "hacer por uno y hacer por los demás" para "estar en paz".

Noticias relacionadas
Gustavo Bonvechi, gerente General de Paladini, en los estudios de La Capital +.

El gerente general de Paladini da las claves para hacer carrera en una empresa familiar

Salta 2141. Adrián Gianangelo dialogó con Florencia OKeeffe sobre la explosión del edificio en la que murió su hermana Débora.

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Contraataque: Central denunció racismo y provocación de parte de Corinthians

Contraataque: Central denunció racismo y provocación de parte de Corinthians

Lo último

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

La denuncia había derivado en dos detenciones. Ahora fueron localizados los otros cinco señalados y quedaron a disposición de la Justicia. El hecho se registró en primer año

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero
Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: Reglamenten la ley
La Ciudad

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada
Policiales

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero
Policiales

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que aún hay datos que podrían resolver el caso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que "aún hay datos" que podrían resolver el caso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Contraataque: Central denunció racismo y provocación de parte de Corinthians

Contraataque: Central denunció racismo y provocación de parte de Corinthians

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Ovación
Futsal: Sirio bajó a los favoritos, ganó una final histórica y celebró su título grande

Por Leandro Garbossa
Ovación

Futsal: Sirio bajó a los favoritos, ganó una final histórica y celebró su título grande

Futsal: Sirio bajó a los favoritos, ganó una final histórica y celebró su título grande

Futsal: Sirio bajó a los favoritos, ganó una final histórica y celebró su título grande

Newells necesita reencontrarse con el triunfo en un tramo clave del torneo

Newell's necesita reencontrarse con el triunfo en un tramo clave del torneo

A un mes de la épica: el partido contra ellos que conmovió a Messi y embanderó a la Argentina

A un mes de la épica: el partido contra "ellos" que conmovió a Messi y embanderó a la Argentina

Policiales
Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero
Policiales

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

La Ciudad
Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: Reglamenten la ley
La Ciudad

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

Día del Niño: los chicos de 4 a 12 años viajarán gratis en colectivo este domingo en Rosario

Día del Niño: los chicos de 4 a 12 años viajarán gratis en colectivo este domingo en Rosario

Rosario para tu bolsillo: planes económicos y gratuitos para este fin de semana largo

Rosario para tu bolsillo: planes económicos y gratuitos para este fin de semana largo

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que aún hay datos que podrían resolver el caso

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que "aún hay datos" que podrían resolver el caso

Farmear aura: qué es el concepto viral en redes que llegó a las plazas y los famosos
Zoom

"Farmear aura": qué es el concepto viral en redes que llegó a las plazas y los famosos

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados
Policiales

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados

Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

A casi un año del desborde del río, habilitaron el puente de la exruta 9 en Carcarañá
La Región

A casi un año del desborde del río, habilitaron el puente de la exruta 9 en Carcarañá

Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante de Arroyito
Ovación

Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante de Arroyito

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio
Policiales

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta
Policiales

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

La Antorcha Suramericana llegó a Rosario y recorrerá toda la provincia
La Ciudad

La Antorcha Suramericana llegó a Rosario y recorrerá toda la provincia

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario
La Ciudad

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural
Policiales

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja
Crónicas de campaña

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses
Economía

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras
La Ciudad

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

El terremoto me persigue: sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia
Información General

"El terremoto me persigue": sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un rejunte
Política

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un "rejunte"

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre
Economía

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más
Economía

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más