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Futsal: Sirio bajó a los favoritos, ganó una final histórica y celebró su título grande

Sirio se coronó campeón de la Copa de Oro 2026 tras ganarle a Jockey, líder de la A, en la final y previamente al escolta Regatas en semifinales. El club de calle Italia ya lleva dos títulos consecutivos en la Rosarina

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

15 de agosto 2026 · 06:15hs
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El plantel completo de Argentino Sirio campeón

El plantel completo de Argentino Sirio campeón, que se consagró en la cancha de Newell’s ante Jockey. Una temporada inolvidable.
Toda la familia de Sirio festejando el título conseguido ante Jockey por la Copa de Oro.

Toda la familia de Sirio festejando el título conseguido ante Jockey por la Copa de Oro.

“Te alentaré hasta la muerte, te alentaré donde sea... lo único que quiero es ver a Sirio campeón, otra vez en Primera”, se escuchaba en coro hacia las cuatro latitudes del estadio cubierto de Newell’s mientras Sirio festejaba el segundo título de su historia en el futsal de la Rosarina. Esta vez se quedó con la Copa de Oro ante Jockey Club, al que venció 6-5 por penales tras un infartante 3 a 3 en tiempo regular.

Poco más de cuatro meses pasaron desde la primera consagración, en la Supercopa, aquel 1º de abril con la goleada ante Parquefield 6-0. El destino le guardaba otra sorpresa inolvidable: la Copa de Oro.

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Sirio, el matador de gigantes

Jockey (1º) y Regatas (2º) terminaron el primer semestre encabezando las posiciones y se quedaron con los mejores cruces entre los ocho clasificados a la Copa de Oro. El verdiblanco esperaba en cuartos de final a Echesortu (8) y el conjunto ribereño a Sagrado Corazón (7º).

Silbando bajo, Sirio (3º) llegó al duelo con Tiro Suizo (6º) y Remeros (4º) ante Banco Nación (5º). La lógica imperó en la mayoría de los 4º: Jockey 4-2 Echesortu; Regatas 5-0 Sagrado; Sirio 0-0 Tiro Suizo (4-3 por penales); Banco 5-0 Remeros.

Las semis ya presentaron partidos pesados. Primero Jockey no dejó dudas, goleó 5-2 a Banco para revalidar chapa de candidato y se convirtió en finalista. A Sirio lo esperaba un rival bravísimo como Regatas, que había eliminado unos días antes en Buenos Aires a Gimnasia La Plata en los 16avos de la Copa Argentina, siendo el único rosarino en el certamen. La definición otra vez se estiró hasta el final, con un 3-3 que llevó todo a penales para buscar al otro finalista. Y Sirio lo volvió a hacer desde los 6 metros: 4-3 y camino allanado para luchar por otro título.

Apasionante definición

Jockey-Sirio, Sirio-Jockey: la gran final en marcha. El verdiblanco se puso rápido 1 a 0, a los 2’, con un golazo de Patricio Corbelli y después fue todo muy cerrado y con situaciones divididas hasta el final de primer tiempo. La segunda parte también tuvo acción de entrada, cuando a los 3’, Camilo Chudoba descargó de manera magistral para que Juan Bandeo saque un zapatazo y ponga el 1 a 1.

Cuando Jockey estaba asimilando el golpe, recibió otro cachetazo. A los 8’, un puntinazo de zurda de Santiago Carrizo lo dio vuelta para el delirio de Sirio.

El verdiblanco se le fue encima y tuvo recompensa dos minutos después. Después de un centro desde la derecha, lvaro Fre pescó una pelota al área y estampó el 2-2.

El partido ganó emoción y sumó condimentos cuando otra vez se dio vuelta el resultado. A falta de 7’, Corbelli primereó ante una atajada de Lorenzo Zimbaldo y definió rápido para el 3 a 2 de Jockey.

Cuando el cronómetro marcaba 5,39m para el final, el exRemeros Francisco Manzur encontró un espacio para rematar aunque la pelota dio en un defensor verdiblanco, pero Gianni Miniello durmió a todos y marcó el 3 a 3 final.

Los penales extendieron la emoción y después de una sola falla por equipo en los primeros cinco remates, los dos anotaron el sexto pero Jockey erró el séptimo y en los pies de Chudoba quedó la chance para que Sirio gritara campeón. El 99 tuvo temple de acero, la clavó en el ángulo derecho y desató la fiesta siria con el 6-5 final.

Toda la familia de Sirio festejando el título conseguido ante Jockey por la Copa de Oro.

Toda la familia de Sirio festejando el título conseguido ante Jockey por la Copa de Oro.

El emblema de Sirio

Máximo Scaglia es el capitán de Sirio, club en el que está desde los 4 años (tiene 24) y hoy ya es un emblema. El lateral le contó a Ovación las diferencias entre el primer título con este segundo: “La Supercopa fue importante porque nos ayudó a entender que estábamos para competirle a cualquiera. La Copa de Oro tiene más valor deportivo porque les ganamos a Jockey y Regatas, que vienen haciendo las cosas muy bien hace tiempo”.

El jugador del seleccionado de Rosario analizó la final: “Queríamos hacer un partido largo y que no se nos fuera rápido. Algo que marcamos como plantel es que nunca nos hagan más de tres goles porque confiamos en nuestras herramientas para convertir esa cantidad para empatarlo o darlo vuelta. A pesar de la ventaja inicial de Jockey, de que lo dimos vuelta 2-1 y ellos lo volvieron a dar vuelta 2-3, siempre estuvimos firmes y muy concentrados”.

Por último, el capitán de Sirio habló de las cualidades del grupo: “Jockey fue un gran rival, digno y respetuoso. Sabíamos que iba a ser así, por eso el margen de error era muy chico. Pero cualquiera que vea a Sirio, ve a un grupo muy unido más allá de las cualidades individuales. Nos enfocamos en el mismo objetivo y eso fue clave”.

El plantel: Jugadores: Juan Pablo Abud, Lorenzo Zimbaldo y Bautista Moyano (arqueros); Santiago Carrizo, Dusan Matkovich, Pedro Di Prinzio, Juan Primo y Felipe Nazor (postes); Máximo Scaglia, Geronimo Scaglia, Tomás Soldano, Mateo Soldado, Juan Bandeo, Manuel Peagno, Bautista Marconi, Matías Ventura, Ignacio Santamaría, Rodrigo Zimbaldo y Tadeo Esne (laterales); Gianni Miniello, Juan Pablo Mariatti, Francisco Manzur, Guido Mercogliano y Camilo Chudoba (pívots). Cuerpo técnico: Francisco Beatti (DT), Guido Burroni, Franco Becanni y Gastón Avecilla.

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