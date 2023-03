De Jamie Lee Curtis a "Las Viejas": las adultas mayores pisan fuerte en la cultura

Pero Jamie Lee está diciendo presente en Hollywood desde que nació, literalmente. Es hija de la actriz Janet Leigh, famosa por su legendario papel en "Psicosis", y de Tony Lee Curtis, de carrera meteórica en la industria. Desde su debut como Laurie Strode en “Halloween”, el clásico de terror de Jonh Carpenter de 1978, la intérprete transitó casi todos los géneros del cine, con mucho más talento que reconocimiento (posiblemente por haberse destacado en géneros históricamente subestimados como el terror o la comedia).

Además de un talento incuestionable, Jamie es un personaje increíble. Todo el despliegue en sus redes sociales en torno al Oscar fue contenido de una calidad envidiable hasta para el más joven de los influencer: desde las publicaciones donde se mostró en pijama viendo cómo recibían su nominación, hasta las fotos post-ceremonia donde destacaba lo hermoso de compartir el premio con su perro (a quien “le importó un carajo” que gane un Oscar). En el medio, un discurso emotivo que se destacó en la noche, y el posterior anuncio de que va a llamar a la estatuilla con pronombres neutros en honor a su hija trans.

“Las viejas”: una comedia local contra los estereotipos



Lejos de Hollywood, en el teatro municipal La Comedia, la obra local “Las viejas” propone una mirada reivindicativa de las adultas mayores. En la comedia escrita por Daniel Feliú, María Franchi, Verónica Leal, Vicky Olgado interpretan a tres actrices octogenarias de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión que se reencuentran luego de muchos años. Aunque las tres quieren seguir trabajando, la industria que alguna vez las celebró, las olvidó.

En una charla con La Capital en ocasión del estreno de la obra, el director Hernán Peña reflexionó sobre la temática del viejismo (la discriminación por edad), y los estigmas y prejuicios que pesan sobre esta etapa de la vida asociada a la enfermedad, la falta de productividad y la ausencia de belleza. “Me conmueve la idea de que es posible habitar la vejez desde un lugar saludable y vital, y dejar de pensar «ya está, no tengo nada para hacer», que es justamente lo que empieza a deteriorar ese ímpetu de vida”, aseguró. La obra se presenta todos los viernes y sábados de marzo y abril en el teatro La Comedia.

Joni Mitchell: inoxidable e incansable



Both Sides Now from Joni Jam at the 2022 Newport Folk Festival