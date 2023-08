"Ciudad de Dios" tendrá una secuela en formato de serie

Al igual que en la película, esta continuación en formato chico incluirá artistas de las propias comunidades reales de los suburbios empobrecidos de Río de Janeiro, como la misma Ciudad de Dios, Vidigal o Mangueira, entre los que se encuentran Victor Andrade, Demétrio Nascimento, Luellem de Castro, Carol Dall Farra, Aretha Sadick, Dhonata Augusto, Jurema da Matta, Eduardo BR, Emilly Amaral, Shirley Cruz y Manuela Dourado.

Tras anunciar el comienzo de las filmaciones, la directora del departamento de Producción de contenidos de Warner Bros. Discovery, Silvia Fu, aseguró que “Ciudad de Dios” “es una obra querida por el público y trata temas que, incluso después de 20 años, siguen siendo extremadamente relevantes, tanto para los brasileños como para el público de cualquier parte del mundo”.

“Estamos muy emocionados de finalmente poner en marcha esta producción y continuar con esta historia y personajes tan impactantes”, agregó la ejecutiva al dar a conocer la noticia.

“Ciudad de Dios” contaba la historia de Buscapé, un chico con el sueño de transformarse en fotógrafo, y de Dadinho (Douglas Silva), quien crece con ansias de hacerse un nombre en el mundillo criminal y que eventualmente lo logra, renombrándose como Zé Pequeno (Leandro Firmino).

Duro retrato de la violencia policial y la pobreza, el filme cosechó elogios a lo largo y ancho del mundo gracias a su mensaje y a su particular narrativa en tres líneas temporales no lineales y mediante atractivas técnicas de edición y de cámara, que le valieron cuatro nominaciones en los premios Oscar y el galardón a mejor edición en los Bafta británicos, donde tambié n fue candidata a mejor película extranjera.

Además, fue aspirante a llevarse el lauro a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro y en los Independent Spirit Awards, entre otros reconocimientos del circuito cinematográfico internacional, y fue incluida en las listas de las películas más destacadas de su año por publicaciones como The New York Times, The Hollywood Reporter y la revista Time.

Por otra parte, Netflix tiene disponible el documental "Ciudad de Dios: diez años después”, grabado en 2013, que reúne una década después al elenco y equipo técnico de la película brasileña para saber de sus vidas.