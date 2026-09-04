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Arroyo Seco: Tras gestiones locales se descomprimió la situación de superpoblación en la Seccional 27

Unos 21 reclusos fueron reubicados y según el intendente Tonelli ésto dio respuesta a una de las principales preocupaciones en seguridad del municipio

4 de septiembre 2026 · 18:03hs
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Desde la intendencia remarcaron que continúan las gestiones ante la provincia para mantener el tema en agenda y garantizar una solución a la superpoblación carcelaria que se da en las dependencias policiales. 

Desde la intendencia remarcaron que continúan las gestiones ante la provincia para mantener el tema en agenda y garantizar una solución a la superpoblación carcelaria que se da en las dependencias policiales. 
Arroyo Seco: Tras gestiones locales se descomprimió la situación de superpoblación en la Seccional 27

Arroyo Seco: Tras gestiones locales se descomprimió la situación de superpoblación en la Seccional 27

Arroyo Seco: Tras gestiones locales se descomprimió la situación de superpoblación en la Seccional 27

Arroyo Seco: Tras gestiones locales se descomprimió la situación de superpoblación en la Seccional 27

La totalidad de los 21 detenidos que permanecían alojados en la Seccional 27 de Arroyo Seco fueron trasladados hacia otras dependencias penales, una medida que era reclamada desde hacía tiempo por las autoridades locales al gobierno provincial, debido a la situación de sobrepoblación que registraba la dependencia policial.

El intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli, destacó la concreción del traslado y sostuvo que se trata de una respuesta a "una de las principales preocupaciones planteadas por el municipio en materia de seguridad". Según señaló, "las gestiones fueron realizadas ante el gobierno provincial en el marco de distintas reuniones de trabajo mantenidas con funcionarios del área".

Desde el municipio indicaron que la reubicación de los internos estaba supeditada a la habilitación de nuevas unidades carcelarias. Tonelli afirmó que la situación fue abordada durante una reciente reunión con el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, de la que también participó la secretaria de Gobierno municipal, Celina Martini.

En ese encuentro, las autoridades locales expresaron la necesidad de avanzar con una solución para los detenidos alojados en la seccional local y realizaron un seguimiento conjunto del tema con funcionarios provinciales.

Reubicación de los detenidos

Desde la intendencia remarcaron que continúan las gestiones ante la provincia para mantener el tema en agenda y garantizar una solución a la superpoblación carcelaria que se da en las dependencias policiales.

Finalmente, Tonelli sostuvo que el municipio continuará impulsando acciones vinculadas a la seguridad y afirmó que una de las prioridades de la gestión es trabajar en conjunto con las autoridades provinciales para dar respuesta a las inquietudes planteadas por los vecinos de la ciudad.

>>Leer más: Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

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