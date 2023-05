Bunbury regresa a los escenarios y anuncia un show en Buenos Aires para diciembre

“Desgraciadamente -siguió-, la gira fue extremadamente complicada y traumática para mí. Con todo sold out tanto en México como en Estados Unidos, subirme al escenario se fue complicando día a día y cada vez más. Mis problemas físicos incluían una tos compulsiva y nocturna, que me impedía dormir y destrozaba la garganta y una extraña sensación de arena en los pulmones”.

“Finalmente, cancelamos todos los shows restantes y, desesperado, decidí aceptar que no podría subirme más a los escenarios en esas condiciones”, añadió el artista, quien empezó a volcar esas sensaciones en nuevas canciones.

Según sus propias palabras, algunas composiciones “manifestaban la rabia y el descontento provocado por la situación”, mientras que otras “se asomaban a un atisbo de esperanza, viendo en la creación, mi última salida”.

“En bastantes de las canciones incluidas en el disco aparece una mezcla de inquietud y entusiasmo ante algo que podríamos denominar el síndrome Greta Garbo. La famosa actriz sueca decidió abandonar la escena cinematográfica a la edad de 36 años, en el cénit de su carrera. Las circunstancias me hicieron pensar en que, aunque siguiera escribiendo y componiendo, alejarme de los escenarios, provoca una distancia con el público no del todo deseada. Este álbum es una respuesta al trauma sufrido durante todo este período”, sentenció.

“Durante todo este tiempo pasaba de un momento eufórico y de emoción a un momento de pesadumbre y de sentir que había algo que se estaba acabando y que el final había llegado y era definitivo”, recordó. “Esos dos sentimientos conviven en el álbum y no me ha importado para nada que pueda parecer incoherente, porque creo que de alguna forma es algo que no sólo he vivido yo por mis circunstancias, creo que vivimos todos de forma muy constante en los últimos tiempos”, añadó.

Sin embargo, en los últimos tiempos, el músico reveló que su condición fue una reacción a una sustancia química contenida en el humo utilizado en los conciertos y que permanece en el aire durante varios días luego de su uso.

Por ese motivo, reconsideró su decisión de no tocar más en vivo y prepara una gira que abrirá el 5 de diciembre en Buenos Aires y ese mismo mes recalará el 9 en Chile, el 11 en Perú, el 14 en Quito y el 16 en Bogotá. Para junio del año próximo, el ex Héroes del Silencio prevé recorrer México y Estados Unidos.