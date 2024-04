An Espil y Abril Olivera llegan en formato íntimo a Rosario

An Espil y Abril Olivera se presentarán por primera vez en Rosario este viernes 12 en el Centro Cultural Güemes

Las voces de An Espil y Abril Olivera son indelebles. Si llegan al oído en un coro de un tema de la popular banda NAFTA, o de forma protagónica en alguna de sus canciones propias, hay algo que vibra de forma distintiva, algo que permanece. Con un manejo virtuoso de su instrumento, la dupla presenta un show íntimo donde dan a conocer juntas sus proyectos solistas. Este viernes 12, a las 20, en el Centro Cultural Güemes (Ov. Lagos y Güemes), se presentarán por primera vez en Rosario en este formato.

“Hay algo que nos une cada vez más y nos llevamos cada vez mejor, y siempre estamos en un camino parecido . Cada vez se nota más lo parecido de nuestros caminos y la suerte de habernos cruzado”, aseguró An en diálogo con La Capital. Esos recorridos similares y cercanos, pero durante un tiempo paralelos, confluyeron finalmente en un ensayo de NAFTA.

“Al principio me cayó bastante mal. Se lo pude confesar. Me costó unos meses”, se rió Espil, con un característico sentido del humor. Después de ese primer desencuentro, todo fue una sinergia creciente entre ambas, que parece fortalecerse con los caminos individuales de cada una. En 2023, Olivera lanzó su disco debut “Abril”, que cuenta con artistas invitados de la talla de Fito Páez. An, por su parte, estrenó el álbum en vivo “Piano & Voz”, grabado en ese formato junto a Cirilo Fernández.