La Capital | Ovación | Newell's

Newell's saltará a la cancha en Florencio Varela con una sorpresa en el ataque

La Lepra mostrará otra variante que se suma a las previstas, para medirse con Defensa y Justicia, a las 14. El Ogro Fabbiani apuesta por un elenco alternativo

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

17 de agosto 2025 · 13:07hs
Cristian Fabbiani decidió que un atacante que todavía no fue titular aparezca entre los once de Newells.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Cristian Fabbiani decidió que un atacante que todavía no fue titular aparezca entre los once de Newell's.

Newell’s se enfrentará con Defensa y Justicia en Florencio Varela este domingo, a las 14, con más modificaciones que las que se venían manejando en los últimos entrenamientos en Bella Vista. De acuerdo a lo confirmado por el club del parque Independencia a través de sus redes oficiales, si bien se mantiene la decisión de apostar por un acento totalmente alternativo, habrá otro cambio y se producirá en el sector ofensivo del equipo

En este marco de intenciones, el técnico Cristian Fabbiani finalmente se inclinó por decidir el ingreso de Juanchón García en la función de centrodelantero, un lugar de Giovani Chiaverano, quien practicó en el once principal en las últimas prácticas en el Centro Griffa.

Pero el delantero de la cantera rojinegra quedará en el banco de relevos, ya que Juanchón se recuperó del problema que arrastraba en la zona del tobillo, que no le permitió entrenar los últimos días con normalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1957111105198714925&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: La peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia: las razones de un escenario maldito para la lepra

De esta manera, el Ogro lo vio en condiciones y determinó su irrupción en el once de arranque en el estadio Tito Tomaghello, en un partido que contará con el arbitraje del debutante Daniel Zamora, y que tendrá supervisando el VAR a Salomé Di Iorio.

Juanchón García, a la cancha

Juanchón salió unos minutos antes que el resto del equipo a reconocer el estado del campo de Defensa y Justicia, en ese mismo donde disputará su primer partido de titular en el Clausura, luego de sumar sus primeros minutos en el semestre el miércoles último, por la Copa Argentina, frente a Atlético Tucumán (3-2).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1957108054102598062&partner=&hide_thread=false

Con este panorama, Newell’s formará con Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Saúl Salcedo, Fabián Noguera, Luca Sosa y Alejo Tabares; Martín Fernández y Gaspar Iñíguez; Valentino Acuña, Juanchón García y Franco Orozco.

Noticias relacionadas
Newells quiere cortar la peor racha de su historia en un estadio rival.

La peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia: las razones de un escenario maldito

defensa y justicia vs newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Otra historia. Los futbolistas de Central y Newell’s posan juntos para los fotógrafos dentro de la cancha en la previa de un clásico del campeonato de 1943.

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Ariel Holan en principio iría con lo mejor que dispone en Central para enfrentar a Riestra en la previa del clásico.

Central recibe a Deportivo Riestra con el clásico ante Newell's a la vuelta de la esquina

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: No me esperaba tanta repercusión

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión"

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Lo último

Newells saltará a la cancha en Florencio Varela con una sorpresa en el ataque

Newell's saltará a la cancha en Florencio Varela con una sorpresa en el ataque

El embajador argentino en España cerró un homenaje a San Martín con un polémico ¡Viva el Rey!

El embajador argentino en España cerró un homenaje a San Martín con un polémico "¡Viva el Rey!"

Un día volví a caminar: la felicidad de María Julia Oliván a dos meses de su accidente

"Un día volví a caminar": la felicidad de María Julia Oliván a dos meses de su accidente

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Vivía con su madre en Añatuya y volvió a Rosario, donde había nacido, para cumplir su sueño. Su fallecimiento aún es un misterio

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Por Matías Petisce
Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Homo Argentum arrasa en cines: Rosario se suma con 70 funciones este domingo
Zoom

Homo Argentum arrasa en cines: Rosario se suma con 70 funciones este domingo

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: No me esperaba tanta repercusión

La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión"

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Ovación
Newells va con un equipo alternativo a Florencio Varela para tratar de llegar entero al clásico

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va con un equipo alternativo a Florencio Varela para tratar de llegar entero al clásico

Newells va con un equipo alternativo a Florencio Varela para tratar de llegar entero al clásico

Newell's va con un equipo alternativo a Florencio Varela para tratar de llegar entero al clásico

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Policiales
Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

La Ciudad
Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente

"Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente"

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete
politica

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes
La Ciudad

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
La Región

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Milei defendió la nueva película de Francella porque deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres
Política

Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres"

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei
Política

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
La Ciudad

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico