Newell's saltará a la cancha en Florencio Varela con una sorpresa en el ataque

La Lepra mostrará otra variante que se suma a las previstas, para medirse con Defensa y Justicia, a las 14. El Ogro Fabbiani apuesta por un elenco alternativo

Cristian Fabbiani decidió que un atacante que todavía no fue titular aparezca entre los once de Newell's.

Newell’s se enfrentará con Defensa y Justicia en Florencio Varela este domingo, a las 14, con más modificaciones que las que se venían manejando en los últimos entrenamientos en Bella Vista. De acuerdo a lo confirmado por el club del parque Independencia a través de sus redes oficiales, si bien se mantiene la decisión de apostar por un acento totalmente alternativo, habrá otro cambio y se producirá en el sector ofensivo del equipo

En este marco de intenciones, el técnico Cristian Fabbiani finalmente se inclinó por decidir el ingreso de Juanchón García en la función de centrodelantero , un lugar de Giovani Chiaverano, quien practicó en el once principal en las últimas prácticas en el Centro Griffa.

Pero el delantero de la cantera rojinegra quedará en el banco de relevos, ya que Juanchón se recuperó del problema que arrastraba en la zona del tobillo , que no le permitió entrenar los últimos días con normalidad.

De esta manera, el Ogro lo vio en condiciones y determinó su irrupción en el once de arranque en el estadio Tito Tomaghello, en un partido que contará con el arbitraje del debutante Daniel Zamora, y que tendrá supervisando el VAR a Salomé Di Iorio.

Juanchón García, a la cancha

Juanchón salió unos minutos antes que el resto del equipo a reconocer el estado del campo de Defensa y Justicia, en ese mismo donde disputará su primer partido de titular en el Clausura, luego de sumar sus primeros minutos en el semestre el miércoles último, por la Copa Argentina, frente a Atlético Tucumán (3-2).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1957108054102598062&partner=&hide_thread=false ¡Llegó la Lepra!



Estadio Norberto Tomaghello pic.twitter.com/mhjck1BEhF — Newell’s Old Boys (@Newells) August 17, 2025

Con este panorama, Newell’s formará con Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Saúl Salcedo, Fabián Noguera, Luca Sosa y Alejo Tabares; Martín Fernández y Gaspar Iñíguez; Valentino Acuña, Juanchón García y Franco Orozco.