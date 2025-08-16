Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

El delantero por fin pudo convertir, y lo hizo cuando el equipo más lo necesitaba. El juvenil defensor se lastimó una rodilla y salió.

Central no pudo festejar en el Gigante. Cuando parecía que tenía los tres puntos en el bolsillo, una falta que el árbitro consideró penal lo privó de una victoria que lo acomodaba bien arriba y le insuflaba buenas vibras para el clásico ante Newell’s.

El empate le dejó un regusto amargo porque la victoria se le escurrió de las manos cuando parecía casi asegurada.

En ese contexto, la mejor noticia para el Canalla fue que Alejo Veliz pudo dejar atrás su sequía goleadora cuando el equipo más lo necesitaba. La peor es la lesión de Juan Giménez, una joyita de las inferiores que ya jugó un Mundial con las selecciones juveniles, estaba por disputar otro y desde hace tiempo está en el radar de equipos de Europa.

Veliz hizo un gol con su marca registrada. Saltó entre dos marcadores a buscar un centro perfecto de Malcorra al corazón del área de y metió un frentazo potente. La pelota infló la red del arco de Riestra y el Gigante estalló de alegría.

Antes de ser transferido al Tottenham, el club dueño de su pase, Veliz marcó 19 goles en 67 partidos en Central. Volvió para eso, para meterla, pero en los primeros cuatro partidos no lo había conseguido. No es el único responsable de esa sequía: la pelota le llegó poco y casi no tuvo oportunidades. Es que todo el equipo atraviesa por una crisis en su propuesta ofensiva.

Leer más: Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Pero, testarudo y perseverante, Veliz no dejó nunca de buscar el gol. Ayer, cuando iban 8 minutos, olfateó que podía llegar el centro, se metió entre los defensores de Riestra y cuando Malcorra puso la pelota como con la mano, no perdonó.

“Sabía que el gol iba a llegar”, dijo el delantero después del partido. Y, sin necesidad de que se lo preguntaran, dio el secreto para haber conseguido el objetivo después de una espera tan larga: “Era cuestión de seguir trabajando y luchando”, dijo. Sus últimos goles con la camiseta auriazul ya eran lejanos: los convirtió el 23 de julio de 2023 ante River. Fueron dos y en el Monumental. Después se marchó a Inglaterra.

Tristeza por Giménez

Aunque declaró estar feliz por el gol, a Veliz se lo vio apesadumbrado por el resultado y, aunque él no lo dijo, quizás también por la conmoción que causó en todo el equipo la lesión de Giménez.

Iban 36 minutos del primer tiempo cuando un jugador de Riestra tiró una pelota larga hacia el área que buscaba a Herrera. Giménez estaba delante de su rival, pero pisó mal y el pie se le trabó en el césped. Quedó tendido y su gesto fue inmediato: empezó a hacer gestos que hacían presumir sus sospechas de que había sufrido una lesión seria.

Lo que siguió fue conmovedor: Carlos Quintana, que estaba muy cerca, lo vio tendido en el suelo y se acercó enseguida. Giménez lloraba y su compañero en la zaga tuvo un gran gesto: se agachó, lo cubrió con su cuerpo y trató de contenerlo.

Leer más: Ariel Holan: "Lo de Juan Giménez requiere estudios, pero es una lesión importante"

La contención de Quintana

Pareció un padre que consolaba a un hijo. “Ví que estaba muy asustado”, contó al final del partido sobre ese momento. Otros jugadores que se acercaron al chico se dieron cuenta de que se había lastimado feo. Enzo Copetti, por ejemplo, incluso se tomó la cabeza. Fue un momento dramático.

A Giménez se lo llevaron en camilla y fue sustituido por Juan Cruz Komar. Para el jugador debió ser un momento duro porque empezaba a codearse con los jugadores de primera y además se disponía a jugar el campeonato mundial sub-20 con la selección argentina, a fines de septiembre en Chile.

Además, dos clubes europeos lo venían siguiendo: Borussia Dortmund y el Arsenal londinense. El interés del equipo alemán incluso es firme, pero una lesión podría poner entre paréntesis la posibilidad de mudarse en el corto plazo a Europa.