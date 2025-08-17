La Capital | Zoom | cines

Homo Argentum arrasa en cines: Rosario se suma con 70 funciones este domingo

Guillermo Francella rompe récords con su nueva película. Los cines de la ciudad apuestan por Homo Argentum y se puede ver en múltiples horarios

17 de agosto 2025 · 10:06hs
Guillermo Francella y sus 16 personajes arrasan en los cines

Guillermo Francella lo hizo otra vez: su nueva película Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, está rompiendo récords de taquilla y también copó la cartelera rosarina. Este domingo habrá unas 70 funciones en los cines de la ciudad para que nadie se quede afuera del fenómeno.

El filme, en el que Francella interpreta a 16 personajes distintos en igual cantidad de relatos breves, se convirtió en uno de los estrenos más potentes del año. En apenas dos días vendió 185 mil entradas y ya se ubica entre las películas argentinas más vistas de la historia reciente.

La fiebre también llegó a Rosario. Tan solo este domingo hay 70 funciones en los distintos cines de la ciudad.

Cines del Centro: 3 funciones

Nuevo Monumental: 6 funciones

Cinépolis: 12 funciones

Cine Las Tipas: 10 funciones

Hoyts: 14 funciones

Showcase: 25 funciones

Con 73.886 espectadores en su día de estreno, Homo Argentum se posiciona como el cuarto lanzamiento nacional más taquillero de la historia, superando incluso a los tanques de Hollywood como Marvel o Jurassic Park: Renace.

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella

El dato no sorprende: cada proyecto que encabeza Francella combina curiosidad, nostalgia y un magnetismo indiscutible, logrando atraer a público de todas las edades. Y Rosario ya vive un fin de semana con salas repletas.

“Homo Argentum”

En esta comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. Cada uno de estos expone tensiones y dramas muy conocidos para los argentinos, aunque sus creadores aseguran no buscar definir la identidad nacional, sino más bien hacer reír e incomodar.

Así, el espectador se encuentra con narraciones marcadas por componentes como el oportunismo, la idolatría, las aspiraciones, la doble moral, el caos, el sentido del humor, el fútbol, la clase media, la política, la amistad y otras cotidianidades estereotípicas del imaginario argentino.

Beneficios y descuentos en cines

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

- 2x1 en Cines del Centro

- 2x1 en Hoyts

- 2x1 en Cinépolis

- 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

Valeria Lois y Tomás Wicz llegan a Rosario con la obra Precoz

Valeria Lois y Tomás Wicz llegan a Rosario con la obra "Precoz"

Por qué es feriado cada 17 de agosto: la historia del general José de San Martín

Por qué es feriado cada 17 de agosto: la historia del general José de San Martín

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Un recorrido de La Capital por la trama de baches, demoras y obras inconclusas. El abandono del gobierno federal no para de sumar víctimas y costos altísimos invisibles

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Por Luis Emilio Blanco
La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Por Matías Petisce
