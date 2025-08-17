La Capital | Ovación | Newell

Newell's va con un equipo alternativo a Florencio Varela para tratar de llegar entero al clásico

Sin sus habituales titulares, Newell's visita esta tarde, a las 14, a Defensa y Justicia, por la 5ª fecha del Clausura.

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

17 de agosto 2025 · 06:15hs
Newells pretende dejar atrás una racha oscura en el estadio del Halcón

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's pretende dejar atrás una racha oscura en el estadio del Halcón, donde nunca pudo recolectar puntos.

Para tratar de achicar los riegos, los márgenes de errores y los tropiezos inoportunos, que en estas ocasiones suelen salir socarronamente a escena y condicionar instancias siguientes de trascendencia superior, Newell's visita a Defensa y Justicia, desde las 14, por la 5ª jornada del Clausura, con la mira y todas las fichas puestas explícitamente en el clásico con Central, que se disputará este sábado en Arroyito y que cumplirá un rol distractivo que no puede (ni debe) obviarse.

Los caprichos del fixture ubicaron el duelo ante el Halcón, un obstáculo inexpugnable hasta ahora para la suerte rojinegra ya que nunca pudo anotar un gol ni llevarse puntos de esa cancha, como paso previo a un choque de enorme rivalidad y relevancia, que tendrá el poder de elevar sus expectativas al máximo si consigue un resultado positivo en el Gigante, o puede transformarse en un golpazo que lo puede hacer perder confianza y retroceder demasiados casilleros si sufre un traspié.

Este tipo de partidos, donde uno sitúa los objetivos en otros duelos cercanos que otorgan mayores recompensas, representa una auténtica arma de doble filo, ya que por un lado le resta chances reales, sin sus mejores exponentes futbolísticos en el campo de juego, y por otro lado, al mismo tiempo, le quita el peso de las obligaciones a este elenco que tendrá un acento totalmente alternativo, y que sólo repetirá al zaguero Fabían Noguera desde el comienzo, teniendo en cuenta el encuentro donde consiguió el pase a cuartos de Copa Argentina.

Leer más: La peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia: las razones de un escenario maldito para la lepra

Newell's mira más adelante

La Lepra guarda todo porque no le sobra. Quiere mirar adelante, sin quedar atrapado en trampas de ocasión. Por eso, ni siquiera viajaron a Buenos Aires los volantes Ever Banega y Gonzalo Maroni, los delanteros Cocoliso González y Luciano Herrera, y el marcador central Víctor Cuesta, la columna vertebral de este Newell’s que no quiere dejar pasar de largo el envión que significó esa clasificación.

Este equipo reconoce sus carencias y sabe a dónde apunta, y esa es una de las mayores fortalezas del ciclo que lidera Cristian Fabbiani. No hay dobles mensajes y sabe que, le toque a quien le toque dentro de la cancha, debe dar el máximo, sin condicionamientos, ya que esta es una cruzada es colectiva y las metas más importantes demandan esta salida al ruedo rodeado de un contexto muy particular.

Enfrente, estará Mariano Soso, el DT con el que Newell’s inició el año. Esas cuestiones también pintarán el escenario y le agregarán condimentos a un pleito que ofrecerá contrapuntos con recuerdos muy recientes.

Leer más: Newell's: quiénes son los jugadores que serían citados para la próxima fecha FIFA

La apuesta de Newell's

Con este panorama, con una apuesta fuerte y explícita, Newell’s se medirá esta tarde con Defensa con regresos y apariciones llamativas. Según lo exhibido en la semana de entrenamientos, en Florencio Varela mantendrá la línea de cinco atrás en un equipo totalmente alternativo.

Será una gran oportunidad, con Central a la vuelta de la esquina y el ánimo cada vez más en alza, para muchos en este plantel de volver a marcar presencia y mostrar que están en condiciones de conformar aportes positivos a la base principal de este plantel.

Newell’s quiere llegar lo más entero posible al clásico, por ahí pasa la clave de su desafío.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1956815291914297395&partner=&hide_thread=false

Posibles formaciones

Defensa y Justicia

Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Emanuel Aguilera, y Alexis Soto; César Pérez, Kevin Gutiérrez, y Aaron Molinas; David Barbona y Juan Miritello

DT: Mariano Soso

Newell's

Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Saúl Salcedo, Fabián Noguera, Luca Sosa y Alejo Tabares; Martín Fernández Figueira y Gaspar Iñiguez; Valentino Acuña, Giovani Chiaverano y Franco Orozco.

DT: Cristian Fabbiani

Hora y TV: 14 - ESPN Premium.

Arbitro: Daniel Zamora (debutante)

Estadio: Norberto Tomaghello

Noticias relacionadas
Parte del equipo de básquet adaptado de Newells

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Argentino, conducido por Gerardo Andrés Martino, busca otro triiunfo en la Primera C..

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

El clásico entre Newells y Central tuvo 22 partidos en la década del 60 y la historia incluyó duelos en la Copa Argentina.

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Alejo Veliz festeja su gol, el primero desde que volvió a Central.

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Lo último

Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Un recorrido de La Capital por la trama de baches, demoras y obras inconclusas. El abandono del gobierno federal no para de sumar víctimas y costos altísimos invisibles

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Por Luis Emilio Blanco
La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Por Matías Petisce
La Ciudad

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Con los pies para adelante

Por Jorge Asís
Política

Con los pies para adelante

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre
Política

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre

Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
La Ciudad

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Ovación
Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Por Carlos Durhand
Ovación

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Policiales
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Policiales

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

La Ciudad
Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente
La Ciudad

"Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente"

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

No docentes de la UNR: El aumento del gobierno nacional es paupérrimo 

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

Milei defendió la nueva película de Francella porque deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres
Política

Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres"

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei
Política

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
La Ciudad

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 