Newell's va con un equipo alternativo a Florencio Varela para tratar de llegar entero al clásico

Sin sus habituales titulares, Newell's visita esta tarde, a las 14, a Defensa y Justicia, por la 5ª fecha del Clausura.

Newell's pretende dejar atrás una racha oscura en el estadio del Halcón, donde nunca pudo recolectar puntos.

Para tratar de achicar los riegos, los márgenes de errores y los tropiezos inoportunos , que en estas ocasiones suelen salir socarronamente a escena y condicionar instancias siguientes de trascendencia superior, Newell's visita a Defensa y Justicia, desde las 14, por la 5ª jornada del Clausura, con la mira y todas las fichas puestas explícitamente en el clásico con Central, que se disputará este sábado en Arroyito y que cumplirá un rol distractivo que no puede (ni debe) obviarse.

Los caprichos del fixture ubicaron el duelo ante el Halcón, un obstáculo inexpugnable hasta ahora para la suerte rojinegra ya que nunca pudo anotar un gol ni llevarse puntos de esa cancha, como paso previo a un choque de enorme rivalidad y relevancia, que tendrá el poder de elevar sus expectativas al máximo si consigue un resultado positivo en el Gigante, o puede transformarse en un golpazo que lo puede hacer perder confianza y retroceder demasiados casilleros si sufre un traspié.

Este tipo de partidos, donde uno sitúa los objetivos en otros duelos cercanos que otorgan mayores recompensas, representa una auténtica arma de doble filo, ya que por un lado le resta chances reales, sin sus mejores exponentes futbolísticos en el campo de juego, y por otro lado, al mismo tiempo, le quita el peso de las obligaciones a este elenco que tendrá un acento totalmente alternativo, y que sólo repetirá al zaguero Fabían Noguera desde el comienzo, teniendo en cuenta el encuentro donde consiguió el pase a cuartos de Copa Argentina.

Newell's mira más adelante

La Lepra guarda todo porque no le sobra. Quiere mirar adelante, sin quedar atrapado en trampas de ocasión. Por eso, ni siquiera viajaron a Buenos Aires los volantes Ever Banega y Gonzalo Maroni, los delanteros Cocoliso González y Luciano Herrera, y el marcador central Víctor Cuesta, la columna vertebral de este Newell’s que no quiere dejar pasar de largo el envión que significó esa clasificación.

Este equipo reconoce sus carencias y sabe a dónde apunta, y esa es una de las mayores fortalezas del ciclo que lidera Cristian Fabbiani. No hay dobles mensajes y sabe que, le toque a quien le toque dentro de la cancha, debe dar el máximo, sin condicionamientos, ya que esta es una cruzada es colectiva y las metas más importantes demandan esta salida al ruedo rodeado de un contexto muy particular.

Enfrente, estará Mariano Soso, el DT con el que Newell’s inició el año. Esas cuestiones también pintarán el escenario y le agregarán condimentos a un pleito que ofrecerá contrapuntos con recuerdos muy recientes.

La apuesta de Newell's

Con este panorama, con una apuesta fuerte y explícita, Newell’s se medirá esta tarde con Defensa con regresos y apariciones llamativas. Según lo exhibido en la semana de entrenamientos, en Florencio Varela mantendrá la línea de cinco atrás en un equipo totalmente alternativo.

Será una gran oportunidad, con Central a la vuelta de la esquina y el ánimo cada vez más en alza, para muchos en este plantel de volver a marcar presencia y mostrar que están en condiciones de conformar aportes positivos a la base principal de este plantel.

Newell’s quiere llegar lo más entero posible al clásico, por ahí pasa la clave de su desafío.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1956815291914297395&partner=&hide_thread=false Defensa y Justicia Newell’s



Fecha 5 | Domingo 17/8 - 14:00h

Estadio Norberto Tomaghello

#TorneoBetano | Clausura 2025



Seguilo en vivo por ESPN Premium. Suscribite al pack fútbol https://t.co/bvnmfX68uy. pic.twitter.com/v1gOU3NWHD — Newell’s Old Boys (@Newells) August 16, 2025

Posibles formaciones

Defensa y Justicia

Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Emanuel Aguilera, y Alexis Soto; César Pérez, Kevin Gutiérrez, y Aaron Molinas; David Barbona y Juan Miritello

DT: Mariano Soso

Newell's

Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Saúl Salcedo, Fabián Noguera, Luca Sosa y Alejo Tabares; Martín Fernández Figueira y Gaspar Iñiguez; Valentino Acuña, Giovani Chiaverano y Franco Orozco.

DT: Cristian Fabbiani

Hora y TV: 14 - ESPN Premium.

Arbitro: Daniel Zamora (debutante)

Estadio: Norberto Tomaghello