YPF venderá en sus estaciones de servicio los mamelucos que popularizó Milei

Lo anunció el CEO de la petrolera, quien explicó un plan para transformar las tiendas Full de la compañía

En el marco del anuncio para transformar sus tiendas Full en un “referente de la gastronomía, los productos regionales y hasta la indumentaria”, el CEO y presidente de YPF , Horacio Marín, anunció que la petrolera comenzará a comercializar el mameluco utilizado por los trabajadores en los yacimientos de Vaca Muerta , junto con ropa técnica de trabajo.

Marín contó la propuesta durante un evento realizado en Mendoza, en el marco del cual explicó que buscan replicar el modelo Vaca Muerta en las estaciones de servicio y consolidar la presencia de la compañía en diversos segmentos comerciales.

La línea de indumentaria técnica se lanzará en paralelo con una ampliación de la oferta gastronómica y la incorporación de productos regionales que refuercen la identidad de cada estación.

Fuentes de la petrolera señalaron que el interés por la ropa de Vaca Muerta aumentó cuando el presidente Javier Milei apareció en público con indumentaria técnica de YPF. Sin embargo, explicaron que, su alto costo, debido a la tecnología de seguridad que incorpora, hizo pensar a la compañía la necesidad de mandar a confeccionar versiones de imitación del mameluco más accesibles.

>> Leer más: YPF: alivio para Argentina en la Justicia de EEUU

La revelación que hizo Milei.

En una reciente entrevista en el canal de streaming Neura, Milei reveló: “¿Sabés como estoy vestido todos los días en Olivos? Con unos mamelucos que me regaló Marín (Horacio), los de YPF”.

"Esos mamelucos los descubrí cuando fui a Vaca Muerta. Un día lo llamé a Horacio y le dije: 'Vos me hiciste el tipo más feliz del mundo'… Me dice: '¿Por la plata que está ganando YPF?'… 'No, por los mamelucos'", dijo el pesidente.

Incluso, Mlei había revelado que se viste con un mameluco de YPF cuando está en la residencia de Olivos, porque le permite jugar con sus perros y hacer "salvajadas".