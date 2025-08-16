La Capital | Política | YPF

YPF venderá en sus estaciones de servicio los mamelucos que popularizó Milei

Lo anunció el CEO de la petrolera, quien explicó un plan para transformar las tiendas Full de la compañía

16 de agosto 2025 · 09:26hs
Milei apareció en varias aportunidades con el mameluco de YPF.

Milei apareció en varias aportunidades con el mameluco de YPF.

En el marco del anuncio para transformar sus tiendas Full en un “referente de la gastronomía, los productos regionales y hasta la indumentaria”, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la petrolera comenzará a comercializar el mameluco utilizado por los trabajadores en los yacimientos de Vaca Muerta, junto con ropa técnica de trabajo.

Marín contó la propuesta durante un evento realizado en Mendoza, en el marco del cual explicó que buscan replicar el modelo Vaca Muerta en las estaciones de servicio y consolidar la presencia de la compañía en diversos segmentos comerciales.

La línea de indumentaria técnica se lanzará en paralelo con una ampliación de la oferta gastronómica y la incorporación de productos regionales que refuercen la identidad de cada estación.

Fuentes de la petrolera señalaron que el interés por la ropa de Vaca Muerta aumentó cuando el presidente Javier Milei apareció en público con indumentaria técnica de YPF. Sin embargo, explicaron que, su alto costo, debido a la tecnología de seguridad que incorpora, hizo pensar a la compañía la necesidad de mandar a confeccionar versiones de imitación del mameluco más accesibles.

>> Leer más: YPF: alivio para Argentina en la Justicia de EEUU

La revelación que hizo Milei.

En una reciente entrevista en el canal de streaming Neura, Milei reveló: “¿Sabés como estoy vestido todos los días en Olivos? Con unos mamelucos que me regaló Marín (Horacio), los de YPF”.

"Esos mamelucos los descubrí cuando fui a Vaca Muerta. Un día lo llamé a Horacio y le dije: 'Vos me hiciste el tipo más feliz del mundo'… Me dice: '¿Por la plata que está ganando YPF?'… 'No, por los mamelucos'", dijo el pesidente.

Incluso, Mlei había revelado que se viste con un mameluco de YPF cuando está en la residencia de Olivos, porque le permite jugar con sus perros y hacer "salvajadas".

Noticias relacionadas
Desde hace seis años, la Refinería San Lorenzo de YPF está sin funcionar.

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

El Turco García, una de las celebridades que se postulará en estas elecciones.

Elecciones: figuras del deporte y del espectáculo, también en carrera hacia las urnas

Cristina Kirchner y Sergio Massa pesarán en el armado electoral del peronismo santafesino. 

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

La comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo sesionó en el recinto del Senado de Santa Fe.

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Ver comentarios

Las más leídas

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Lo último

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

YPF venderá en las estaciones de servicio los mamelucos que popularizó Milei

YPF venderá en las estaciones de servicio los mamelucos que popularizó Milei

Más departamentos en alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Las cifras muestran un incremento en viviendas para rentar. En julio de 2025 hubo 2.240 unidades en alquiler, 8,7 % más que en mayo y 16,4 % más que en julio de 2024

Más departamentos en alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
La Región

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Policiales
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

La Ciudad
Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro
LA REGION

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Por Tomás Barrandeguy

la ciudad

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Milei inauguró la campaña con una particular frase: La Matanza es seis veces más insegura que Rosario
Política

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás

Acto de Milei en La Plata: Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas
Política

Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"