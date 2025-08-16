La Capital | Policiales | Casilda

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Pasó treinta años entre cárceles y tiros. Se inició en la década de 1980 y participó de un histórico robo al Banco Santa Fe de Alberdi y Génova

Claudio Berón

16 de agosto 2025 · 15:33hs
La camioneta en la que Rodríguez y sus cómplices huían tras robar una mueblería de Casilda

La camioneta en la que Rodríguez y sus cómplices huían tras robar una mueblería de Casilda, en 2008. Ahora, El Frío cayó nuevamente.

Un hombre de la vieja guardia, Sergio Fabián “El Frío” Rodriguez perdió de nuevo. Un guapo de 59 años, robusto y trajinado. Los últimos más de 40 años los pasó entre balas, cárceles, hospitales y gente del hampa. Cayó preso, esta vez en Casilda. La investigación se inició tras el robo de un Renault Sandero, dos Renault Clio y dos Renault Kangoo y luego de que el juez Darío Pangrazzi autorizara una serie de allanamientos en una vivienda de calle Fray Luis Beltrán al 4300, del barrio Nueva Roma. La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Pablo Baños.

El fiscal inició una investigación y fue tras la pista del robo del 4 de mayo de un Renault Sandero Stepway estacionado en Las Heras al 2400. Luego fueron dos Renault Clio y dos utilitarios Kangoo, todos sustraídos bajo la modalidad “de levante”. Según el fiscal, los robos se hicieron con “precisión”.

Al allanar la casa de El Frío, agentes de la PDI secuestraron prendas y un automóvil Chevrolet Cruze.

Su prontuario y sus andanzas, que constan en algunos expedientes del Juzgado Oral Federal 3, lo sitúan como ladrón de bancos y citan sus vínculos con la banda del famoso Luis “Gordo” Valor. Fue cómplice de Sergio “Pata” Benedetti, el ladrón que murió acribillado por la policía en el cinematográfico copamiento al Banco Nación de Villa Ramallo del 16 de septiembre de 1999.

En ese atraco se usó una pistola calibre 9 milímetros robada por El Frío meses antes al cabo Norberto Taborda en el asalto a una agencia de la EPE ubicada en Génova y Alberdi.

Oriundo de Buenos Aires, Rodríguez llegó a Rosario tras integrar un desprendimiento de la emblemática banda de Luis Valor.

También estuvo imputado, según las crónicas policiales, por el robo de medio millón de pesos que una banda de balseros-boqueteros cometió en la sucursal del Banco Santa Fe de Alberdi y Génova en 1995.

En 2010, y estando preso en la comisaría de Villa Gobernador Gálvez, la Justicia le permitió salidas transitorias diarias. El Frío nunca incumplió ese régimen, sabe ponerse a derecho cuando pierde.

Asalto, persecución y choque

En 2012 integró la banda del Tuerto Priotti, quien se dedicaba a robar, entre otras cosas, en localidades santafesinas. Ese día El Frío huyó de un atraco que realizó la banda en San Fabián, un pequeño pueblo del departamento San Jerónimo. Tras una breve persecución y enfrentamiento en la ruta 11 el automóvil Chevrolet Aveo gris en que se desplazaban chocó a 200 kilómetros por hora contra el acoplado de un camión.

Cuando los policías que los perseguían llegaron a la escena, Priotti los recibió a los balazos,

Cuatro ladrones huyeron, entre ellos El Frío Rodríguez, pero cayó horas después. En el auto llevaban un fusil AK 47 Kalashnikov.

En 2016 se tiroteó con policías usando una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, fue frente a su casa por ese entonces, de Uruguay y Valparaíso.

Rodríguez empezó en los 80. Un robo que realizó en Casilda en 2008 fue cinematográfico: junto a cuatro ladrones robó la mueblería Andreose y huyó en una camioneta Toyota Hilux robada y sin patente y se enfrentó a tiros con la policía. El tiroteo terminó con un cómplice muerto y un arsenal hallado en el vehículo: un fusil AK 47, varias pistolas y el botín.

En mayo de 2016 y bajo libertad condicional protagonizó otro violento enfrentamiento con efectivos policiales en Avellaneda Oeste. Recibió dos disparos en el abdomen, sobrevivió y en 2018 aceptó una condena de cinco años por portación de arma de guerra y resistencia a la autoridad.

La audiencia imputativa por el robo de los autos será mañana en la Fiscalía de Casilda y nuevamente Rodríguez, El Frío, dirá su nombre, su número de documento y su ocupación: comerciante.

