Alejandro Fantino habló sobre las repercusiones de la pelea con su panelista

Fantino Tronco La particular remera con la que Tronco Figliuolo volvió al programa de radio de Alejandro Fantino.

Por su parte, Tronco reprodujo un audio de su sobrino en el que le agradecía por haberlo defendido al aire, y se quejó de que algunos lo hubieran tildado de militante de Milei o de violento por su reacción. Vale recordar que la escena de tensión surgió cuando Figliuolo expresó su indignación con toda la clase política y habló de la difícil situación que pasan él y su familia como trabajadores y habitantes del conurbano bonaerense.

Fantino contó que, tras el escándalo y sus repercusiones, Juan Grabois se comunicó con él para ofrecerle un trabajo a Tronco en una cooperativa. “No peleen, arriba, vamos, que ustedes son buena gente y amigos, pónganle actitud’”, le dijo también quien fue precandidato a presidente por Unión por la Patria en las PASO.

“El laburo se agradece”, respondió Figliuolo. “A mí no me molesta nada, cuando más me putean más me divierto. Yo me río de todo y hablo muy poco en serio. Ahora, ¿justo a mí me tienen que decir ‘panelista’, viejo? Me re molesta, me re molesta. No me digan a mí panelista”, cerró Tronco.