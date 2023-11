A días de su desembarco en Argentina, Roger Waters negó las acusaciones de antisemitismo

El cantante Roger Waters se encuentra en el foco de la polémica a pocos días de su visita a la Argentina, donde ofrecerá dos shows en el estadio de River Plate. El músico se presentará los próximos 21 y 22 de noviembre en el estadio Monumental. El artista británico de 80 años recorre el mundo con su espectáculo “This Is Not A Drill” (Esto no es un simulacro) y alza la voz con sus opiniones políticas.

En diálogo con Página 12, Roger Waters aseguró que nunca en su vida “tuvo un pensamiento antisemita”, y aclaró que condena “lo que hace el gobierno israelí” . El ex integrante de Pink Floyd hizo énfasis en que su postura no es contra la comunidad judía, sino contra el accionar del Estado de Israel . Sobre esto, expresó: “Tenemos que permanecer unidos. Por qué negar el genocidio, el bombardeo sobre Gaza, la muerte de 4 mil niños y bebés”.

“Ha llegado el momento de que todos nosotros en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas digan basta. No más. No se le puede permitir a Israel que siga con este repugnante desenfreno genocida. Esta gente trata de silenciarme porque creo en los derechos humanos y ellos no. Son una sociedad colonial a la que nada detiene, ni siquiera el asesinato en masa, para proclamar su supremacía sobre otros pueblos y otras religiones. La gente del mundo tiene que detenerlos”, apuntó Waters.

Con respecto a las marchas multitudinarias de judíos en New York, afirmó: “En Occidente tenemos gobiernos que señalan que lo que sucede está contra la voluntad de sus pueblos, quedó demostrado por los cientos y cientos de miles de ciudadanos en las calles, casi cada día. ¡Judíos haciendo manifestaciones, diciendo ‘No en nuestro nombre’! Porque el judaísmo es una buena religión, que se preocupa por sus hermanos y hermanas, que ama a la gente”.

“Esto es una aberración, que se sostiene con propaganda cada minuto de cada día que recibe el pueblo israelí desde 1948. No podemos culparlos a ellos, a ellos se les inoculó este veneno, 24 horas al día, siete días a la semana, por 75 años. No sorprende entonces que se comporten de manera tan horrible. Pero tenemos que ayudarlos”, concluyó.

Las cancelaciones de hotel a Roger Waters en Sudamérica

Roger Waters se encuentra en San Pablo después de dar dos shows, que tuvieron mucho público y recibieron buenas reseñas. En el país vecino, lo hospedaron sin ningún tipo de conflicto.

En Uruguay, la polémica se encendió cuando durante el fin de semana el Sofitel de Montevideo canceló su reserva tras una queja presentada a sus administradores por parte de Roby Schindler, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, en una nota en la que calificaba a Waters de “misógino, xenófobo y antisemita” y lo acusaba de “aprovechar su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todos los judíos”.

>> Leer más: Dos hoteles de Buenos Aires no reciben a Roger Waters por sus declaraciones antisemitas

Sobre dichas cancelaciones, el músico aseguró que la justicación que les dieron sobre el hecho fue que "no tienen habitación". "Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17. Y yo tenía una cita para cenar el 16 con José Mujica, el ex presidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo ir, no puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado", expresó.

En Argentina, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, encabezado por Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro y José Luis Espert, presentó un proyecto de declaración en el que llama a manifestar “un profundo repudio ante la presencia de Roger Waters en nuestro país”, a partir de sus dichos de que el Estado de Israel “inventa historias” sobre los ataques del grupo islamista Hamas del 7 de octubre, en los que murieron unas 1.200 personas.

"Opiniones como las vertidas por Waters buscan cuestionar el accionar del Estado de Israel en el ejercicio del derecho a la legítima defensa, siendo profundamente antisemitas utilizando el antisionismo como máscara", señala el proyecto de los diputados.

Roger Waters en Argentina

Roger Waters - SOUTH AMERICA 2023

El músico británico brindará dos shows en el estadio de River Plate, los próximos 21 y 22 de noviembre. Con entradas agotadas, Roger Waters volverá a la Argentina después de cinco años, cuando se presentó en 2018 en el estadio Único de La Plata.

Su paso más recordado por el país fue en 2012, cuando vendió 400 mil entradas para nueve shows en el Monumental en los que se dedicó a tocar el mítico disco ‘The Wall’ con una puesta en escena digna de película. En aquella oportunidad, Waters estableció un récord absoluto de conciertos consecutivos en dicho estadio, que recién fue superado en 2022 por Coldplay.

Previamente, Waters había pasado por Argentina en 2002 y en 2007. Para esta gira, el ex Pink Floyd indicó que volverá con los temas más queridos de sus mayores éxitos con la banda ícono del rock, entre ellos, se cuenta a ‘The Wall’, ‘The Dark Side of The Moon’, ‘Animals’ y ‘Wish You Were Here’.

Debido a las polémicas referencias y alusiones al Holocausto que aparecieron en la previa de sus conciertos, las pantallas de sus shows proyectan las siguientes palabras: “El espectáculo comenzará en 10 minutos y un tribunal de Fráncfort ha dictaminado que no soy antisemita. Para que quede claro, condeno el antisemitismo sin reservas”. Este mensaje hacía referencia a la decisión del Tribunal Administrativo de esa ciudad, que en el mes de febrero falló en contra de la decisión del ayuntamiento de cancelar la actuación de Waters por las alegaciones de antisemitismo contra el británico.