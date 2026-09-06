La sentencia del técnico de Central: "Nos empataron en la única situación de gol que tuvieron"

Jorge Almirón dijo que su equipo mereció ganar el clásico y que la gente de Central vio que jugó un gran clásico. Pero advirtió: "Hay que jugar hasta el último minuto"

Jorge Almirón no dudo en decir que merecieron ganar pero que a eso hay que acompañarlo con jugar hasta el último instante. Bronca por no ganar el clásico.

El rostro lo decía todo. Jorge Almirón estaba dolido por el empate agónico de Newell's y no dudó en sostener que "no me pareció justo el resultado". Según su apreciación, a Central le empataron en la única situación que tuvo el rival. "La gente vio que el equipo estaba haciendo un gran clásico ", aseguró.

"Lo dominamos, lo sometimos al rival, tuvimos para hacer el segundo varias veces y en la única que nos llegaron nos empataron, no me parece para nada justo el resultado", señaló el entrenador auriazul, con mucho fastidio.

Almirón no dudó en graficar las sensaciones que lo embargaban por el resultado: "Estoy muy caliente, la verdad, tengo que volver a ver bien la jugada. Dos nueves, pelotazo, uno la baja y el otro la mete, fue la única que tuvieron".

"Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, jugaron un gran partido", expresó Almirón apuntalando a los suyos. Pero también señaló que "a los merecimientos hay que acompañarlos con estar preparados para jugar hasta el último minuto del partido".

En ese sentido, acotó que "nos faltó definir el partido y quedó vivo hasta el final. A la suerte hay que ayudarla, hay que estar preparados para ese momento".

"Nosotros tuvimos más oportunidades, pero no la metimos. El estadio era un hervidero porque el equipo estaba haciendo un gran partido", apuntó. Según el DT, "la gente también lo vio así".

Almirón se lamentó: "Si ganábamos, nos poníamos en el cuarto lugar, ahora habrá que ganar el próximo partido. Tenemos muchos objetivos por delante. Nos vamos con mucha bronca. Esto nos tiene que servir de aprendizaje para lo que sigue”.