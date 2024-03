Virus sincicial respiratorio: ya está disponible la vacuna para embarazadas

No se necesita prescripción médica pero sí una constancia donde se pueda verificar la fecha de la última menstruación.

La recomendación es que las embarazadas consulten con sus médicos ante cualquier duda que pueda presentarse. En los vacunatorios el equipo de salud también está en condiciones de responder inquietudes ya que han recibido la capacitación correspondiente.

La vacuna minimiza los riesgos de contraer el virus sincicial respiratorio que todos los años provoca contagios, internaciones e incluso decesos en niños pequeños ya que es el causante de bronquiolitis y neumonías.

La seguridad y eficacia de esta nueva vacuna "está sustentada por una investigación clínica de tres fases que incluyó a más de 7 mil embarazadas y un seguimiento a sus bebés", informaron desde Pfizer, el laboratorio que la desarrolló .

Las conclusiones de ese trabajo, denominado Matisse, fueron publicadas en la revista científica The New England Journal of Medicine en abril del año pasado.

Hasta la aparición de esta vacuna no existían muchas opciones para proteger a los bebés en los primeros meses de vida de infecciones graves asociadas al sincicial respiratorio.

"El principal mensaje para las familias es que ahora disponemos en forma gratuita de una vacuna eficaz y segura incluida en el Calendario Nacional de Inmunización que les va a ofrecer protección en los primeros meses de vida", señaló desde Buenos Aires, Enrique Casanueva, médico infectólogo pediatra y consultor del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral.

La vacuna, que fue aprobada por Anmat en septiembre de 2023, puede administrarse en forma conjunta con otras indicadas durante el embarazo como son la triple bacteriana acelular, la antigripal y la de Covid.

Previamente había sido autorizada para su aplicación por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Un virus peligroso

El virus sincicial respiratorio es la principal causa de infecciones en las vías aéreas inferiores. La bronquiolitis y la neumonía son complicaciones frecuentes provocadas por este germen que también se asocia a un mayor riesgo de sibilancias recurrentes (broncoespasmos).

Para los sistemas de salud, en especial cuando llega el frío, implica un aumento sustancial de las consultas ambulatorias, las hospitalizaciones y cuidados intensivos.

Sin embargo está presente durante todo el año. En los primeros meses de 2024 hubo 4.612 casos de bronquiolitis en menores de dos años en el país. Durante 2023 fueron casi 250 mil los chicos que se enfermaron por esta causa.

Representa un tercio de los fallecimientos en el primer año de vida de los niños y niñas.