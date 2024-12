Vacaciones en Brasil: qué se necesita para ingresar y las vacunas recomendadas

Las hermosas playas de Brasil son las más elegidas para estas vacaciones 2025 por los argentinos y, en particular, por los rosarinos. Es que este año, debido a la apreciación del peso argentino y la devaluación del Real (la moneda brasilera), el país vecino resulta un destino mucho más accesible que en los últimos años.

Según la nacionalidad, algunos turistas necesitan visa para ingresar a Brasil. Sin embargo, los ciudadanos de países miembros del Mercosur, como Argentina, están exentos de este requisito y solo deben presentar un documento de identidad válido o un pasaporte emitido por el Registro Civil. Sin embargo, no cualquier versión del DNI es aceptada. No se acepta el modelo del documento escrito a mano, el viejo DNI, o la constancia de DNI en trámite ni un documento que sea válido, pero que se encuentre en mal estado.

En ese sentido, no hay que pasar por alto la fecha de vencimiento, porque eso también es un motivo para ser rechazado. Hay que recordar que, en cualquiera de estos casos, también se puede ingresar al país vecino con pasaporte en curso.

Para el caso en que se viaje con menores de 18 años, hay que llevar también la partida de nacimiento o la libreta de matrimonio si el menor viaja con ambos padres. Y si viaja un solo progenitor deberá agregar una autorización ante escribano público.

Registro migratorio

Al entrar y salir de Brasil, los turistas deben completar el registro migratorio y respetar los plazos de estadía establecidos por la ley de migración brasileña, ya que el incumplimiento puede implicar multas de hasta 10 mil reales (aproximadamente 1.660.000 pesos). La tarjeta migratoria se completa junto con el documento de viaje o la visa, si es necesario.

Para agilizar el trámite, existe la opción de realizar un pre-registro en línea, que está disponible para turistas mayores de 18 años de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay que ingresen por los pasos fronterizos de Uruguaiana, Foz do Iguazú, Santa do Livramento, Chuí, Dionísio Cerquira o Paraíso.

El interesado debe completar sus datos en el sitio del ministerio y generará un código QR para presentar junto al documento de identidad. El pre-registro se realiza en el siguiente link y para más información sobre se puede ingresar a la web oficial.

Asistencia médica

Si bien no es obligatorio el seguro médico para Brasil, lo más recomendable es sacarlo para evitar sorpresas durante el viaje. El Sistema Público de Salud de ese país, en teoría, lo debería cubrir en caso de emergencia, pero no siempre se pueden esperar los tiempos del sistema. Además, en caso de ser necesaria una internación, como extranjero no va a estar cubierto y puede resultar muy costoso.

Vacunas recomendadas

Además, hay algunas recomendaciones de salud antes de ingresar a Brasil y se aconseja tener las siguientes vacunas: Fiebre amarilla: si bien para los argentinos no es obligatorio vacunarse, se recomienda aplicar la vacuna contra esta enfermedad, ya que Brasil exige el certificado de vacunación a visitantes de países endémicos.

Dengue, zika y chikunguña: transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, estas enfermedades están presentes en Brasil. No se exige vacunación, pero se recomienda el uso de repelentes para prevenir su contagio.

Se puede acceder a más információn en: Brasil | Argentina.gob.ar

Qué hace falta para viajar en auto a Brasil

Claro que si el plan es viajar a Brasil en auto con vehículo argentino (una opción que eligen muchos compatriotas, sobre todo los que están radicados en el litoral argentino), es obligatorio contar con la cédula verde (o tarjeta azul si el vehículo no está a su nombre), licencia de conducir vigente, un comprobante de seguro con cobertura Mercosur y los elementos de seguridad obligatorios (balizas, matafuego y rueda de auxilio).

Un dato a tener en cuenta es que las patentes provisorias no tienen validez para salir del país. También es necesario el grabado del dominio en los cristales (si el vehículo tiene más de seis años).

Por otro lado, en caso que el vehículo sea alquilado, la empresa de alquiler tendrá que otorgarle la autorización de circulación en el Mercosur (ACM). También hay que tener en cuenta que para circular por Argentina se necesita la oblea de la Revisión Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO).