De la escuela Vigil a la Feria Nacional de Ciencias con un proyecto de huerta sin tierra

La Escuela Secundaria N° 338 Constancio C. Vigil será una de las tres escuelas de Santa Fe que participará de la Feria Nacional de Ciencias. La institución de barrio Tablada pasó a la instancia federal con un proyecto de hidroponía, el cultivo de plantas que crecen sin tierra .

“Del agua a la mesa” es el nombre del proyecto de la institución de la zona sur de Rosario, que compitió en la categoría tecnología en un encuentro que se realizó a principios de mes en La Redonda, en la ciudad de Santa Fe. En esa jornada fue la única escuela de la ciudad elegida para representar a la provincia en la feria nacional de noviembre.

El proyecto nació el año pasado ante una problemática concreta: la emblemática y histórica sede de la Vigil —conocida por sus icónicas rampas— es puro cemento, lo que hacía inviable armar una huerta tradicional en el edificio de Alem y Gaboto . A esto se sumaban las dificultades logísticas y de tiempo para el riego continuo.

Buscando alternativas viables, fueron los propios alumnos quienes investigaron y propusieron un sistema de cultivo estanco de lechuga criolla. Lo que comenzó como pruebas experimentales en cajones de verdura ubicados en la terraza del cuarto piso de la escuela , donde las plantas quedaban sobre una base de telgopor, evolucionó este año hacia un sistema mucho más avanzado.

Ahora, los estudiantes perfeccionaron el método incorporando la técnica NFT (Nutrient Film Technique), un sistema que utiliza caños donde las raíces quedan suspendidas y reciben una película constante de agua con solución nutritiva impulsada por una bomba. Como ese sector de la terraza no contaba con electricidad, los propios alumnos organizaron ventas de pizzas y otras actividades para adquirir un panel solar.

Ciencias en el aula

Lejos de tratarse de una simple actividad de huerta, el proyecto tiene un profundo enfoque científico. Entre dos y tres veces por semana, los estudiantes se acercan a los cajones de cultivo a realizar un seguimiento riguroso: miden la concentración de sales, el PH y la temperatura del agua, restablecen los niveles hídricos y llevan una bitácora detallada de crecimiento y control de plagas.

Como explica el póster que la escuela presentó en la muestra provincial, "la hidroponia se define como un sistema de producción vegetal que prescinde del suelo, utilizando soluciones nutritivas disueltas en agua para proveer a las plantas de todos los elementos esenciales para su crecimiento".

Verónica Catania es docente de biología en la secundaria de la Vigil y destacó a La Capital que el logro es fruto de un trabajo articulado entre diversas materias de la orientación en ciencias naturales (como ciencias de la tierra, biología, salud y ambiente, química y orientación a contextos laborales) y coordinado por Catania y Matías Temperini, acompañados por Melina Cascallana, Georgina Linardos y Lilian Guibert. Del desarrollo participan cerca de 25 alumnos entre cuarto y quinto año. Del curso de 5° F, las alumnas Carolina Chávez y Celene Romera, junto al profesor Temperini, viajaron a Santa Fe para exponer el proyecto en representación de todo el equipo. Tras la instancia provincial, ahora se preparan para viajar en noviembre a Córdoba para mostrar el proyecto de innovación educativa en la feria nacional.

"Este proyecto me gusta mucho porque se ahorra hasta un 90 % de agua y es un cultivo más limpio", dijo la estudiante Carolina Chávez. "Para nosotros ganar este reconocimiento y pasar a la feria nacional es un logro muy importante y estamos muy orgullosos de todo el trabajo y el esfuerzo que hicimos", resumió. La alumna de La Vigil dijo además que "valió la pena cada momento, cada explicación" y que a pesar de algunas dificultades que surgieron durante el proceso "no nos rendimos y seguimos adelante".

Días atrás recibieron otra noticia que los llenó de emoción: el proyecto de los chicos y docentes de La Vigil fue uno de los once ganadores de la tercera edición del Fondo Jóvenes en Acción Climática, una iniciativa de la Municipalidad de Rosario que impulsa el liderazgo juvenil frente a la crisis climática.

Además, la institución espera recibir próximamente fondos del programa provincial Eureka, donde también fueron seleccionados, para remodelar la excantina de la escuela y transformarla en un laboratorio hidropónico exclusivo, donde ya tienen otros cultivos.