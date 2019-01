Wallas y Hi Management

Como sucede año tras año, Enjoy Punta del Este volvió a marcar la agenda en el balneario más exclusivo de Latinoamérica, en donde se destacó nuevamente la presencia de Wallas, la disco Nº 1 de la ciudad de Rosario, que de la mano de Ovo Night hizo vibrar las noches esteñas con dos fiestas exclusivas, que contaron con la participación de más de mil rosarinos, donde se destacó la presencia de las modelos de Hi Management, la agencia de modelos líder de la ciudad que este año impuso una fuerte presencia en la quincena más caliente del verano. Convocadas por Enjoy & Ovo Beach, las modelos de Hi brillaron en encuentros exclusivos de Punta, entre los que se destacaron las fiestas de las revistas Caras, Gente, la red carpet de Fuerza Bruta, desfiles como el Six O'clock tea organizado en el exclusivo hotel Mantra de manantiales y la presentación del adelanto de la colección de AW 2019 de Forever 21, entre otros. Tal fue la sinergia entre ambas empresas de la ciudad, líderes cada una en sus rubros, que decidieron comenzar a trabajar en conjunto, organizando presentaciones y desfiles exclusivos en las noches rosarinas. Rocío Córdoba Ayala y María José Sosa Minetti, directoras de Hi Management, dijeron a La Capital que "lo que sucedió en Punta del Este fue algo mágico, desde que volvimos no paramos de recibir propuestas para que nuestras modelos viajen a desfilar en los principales circuitos internacionales de la moda, cómo son Buenos Aires, New York, París y Barcelona".

